Происшествия
Российская газетаУ истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что военный истребитель совершил аварийную посадку - эти данные в ЦВО опровергли. МиГ-31БМ сел на аэродром базирования Перми после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
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Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Коммерсантъ 03:25
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Общество
Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому
В конце июля Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту.
Российская газета 07:30
Происшествия
В Бурятии оштрафовали депутата после акции протеста
В Бурятии оштрафовали депутата Народного Хурала Баира Цыренова.
Байкал24 04:54
Кино
Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто
Актриса Рене Зеллвегер расплакалась, когда выходила на сцену после показа байопика "Джуди", которому зрители аплодировали стоя на кинофестивале в Торонто, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости 05:52
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Музыка
Green Day приедут в Москву с новым альбомом
ИА InterMedia вчера в 13:22
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
ТАСС 08:40
Технологии
Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС
Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин получил новую должность - теперь он стал вице-президентом компании «МТС» и возглавил новое направление, которые будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ.
КП - Екатеринбург 01:02
Происшествия
Врезавшийся в Rolls-Royce Аристова челябинец объявил о банкротстве
Аристов отказался от компенсации, но так как машина была зарегистрирована на ОАО «ЧЭМК», юристы предприятия обратились в суд с иском на 3,6 миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 02:57
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com вчера в 14:43
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Медведев: Россия не станет просить Запад об отмене санкций
По словам премьера, РФ может рассмотреть ответные меры, если руководство Еврокомиссии, либо какие-то другие страны решатся отменить санкции.
Росбалт 07:16
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Путешествия
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Хоккей
Овечкин обошел Хабиба и стал спортсменом года по версии GQ
Sportbox.RU вчера в 17:04
Экономика
В Госдуме заявили о кризисе с лекарственным обеспечением в России
Исаев напомнил, что система регистрации препаратов остается сложной и забюрократизированной.
Православие и Мир 05:43
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23