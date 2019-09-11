Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаУ истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что военный истребитель совершил аварийную посадку - эти данные в ЦВО опровергли. МиГ-31БМ сел на аэродром базирования Перми после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
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Неисправность обнаружена у истребителя МиГ-31БМ после штатной посадки в Перми

ТАСС04:45

В ЦВО прокомментировали посадку военного самолета в аэропорту Перми

КП - Пермь05:17

В Минобороны подтвердили повреждение МиГ-31БМ при посадке в Перми

РЕН ТВ05:07

В Перми нашли неисправность у МиГ-31. В Минобороны рассказали подробности

Новости Перми 59.ru05:24

Военные опровергли сообщения об аварийной посадке МиГ-31 в Перми

Интерфакс05:02

В пермском аэропорту экстренно сел военный самолет

Business Class (Пермь)06:15

В ЦВО опровергают факт аварийной посадки МиГ-31 в пермском аэропорту

РБК Пермский край06:13
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
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Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Фигуранты дела разошлись во мнениях. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что решать вопрос о возвращении дела в прокуратуру должен суд.
Коммерсантъ 03:25
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Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Общество

Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому

В конце июля Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовил проект по формированию набора продуктов питания в потребительской корзине по гендерному признаку и возрасту.
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Шоу-бизнес

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В Бурятии оштрафовали депутата Народного Хурала Баира Цыренова.
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Кино

Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто

Актриса Рене Зеллвегер расплакалась, когда выходила на сцену после показа байопика "Джуди", которому зрители аплодировали стоя на кинофестивале в Торонто, сообщает Entertainment Weekly.
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Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов

Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
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В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Музыка

Green Day приедут в Москву с новым альбомом

ИА InterMedia вчера в 13:22
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд рублей

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26229 (с погашением 12 ноября 2025 года) на сумму 20 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
ТАСС 08:40
Технологии

Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС

Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин получил новую должность - теперь он стал вице-президентом компании «МТС» и возглавил новое направление, которые будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ.
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Происшествия

Врезавшийся в Rolls-Royce Аристова челябинец объявил о банкротстве

Аристов отказался от компенсации, но так как машина была зарегистрирована на ОАО «ЧЭМК», юристы предприятия обратились в суд с иском на 3,6 миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 02:57
Гаджеты

Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

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Медведев: Россия не станет просить Запад об отмене санкций

По словам премьера, РФ может рассмотреть ответные меры, если руководство Еврокомиссии, либо какие-то другие страны решатся отменить санкции.
Росбалт 07:16
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Путешествия

Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
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Хоккей

Овечкин обошел Хабиба и стал спортсменом года по версии GQ

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Экономика

В Госдуме заявили о кризисе с лекарственным обеспечением в России

Исаев напомнил, что система регистрации препаратов остается сложной и забюрократизированной.
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Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

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Происшествия

В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
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Футбол

Англия пропустила от Косово на первой минуте матча

В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Политика

Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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