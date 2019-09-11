Происшествия
РИА НовостиУ истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми
Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
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Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Evo-rus.com вчера в 09:14
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
Японское правительство в полном составе ушло в отставку
Капитал страны 00:18
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Экономика
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП
Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
Российская газета 10:54
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Гаджеты
Apple снизила цены на новые iPhone 11
Каково же было их удивление, когда оказалось, что компания не повысила, а, наоборот, снизила цены на новые iPhone.
MOS.news 02:33
Гаджеты
Скорость карт памяти Samsung UFS впервые удалось протестировать
В смартфоне использовалась карта Samsung UFS объёмом 1 ТБ, что также было подтверждено в тестовом приложении AndroBench 5. При последовательном чтении скорость передачи данных составила более 510 МБ/c, тогда как скорость записи достигла лишь 183 МБ/c.
MobiDevices 09:54
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Армия и оружие
Трое сотрудников МЧС ранены при обстреле в ДНР
Трое сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле на западе Донецка.
РЕН ТВ 10:38
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Политика
Раскрыто имя шпиона США в российском правительстве
Смоленков, работавший в разные годы в администрации президента, посольстве в США и аппарате правительства, таинственно исчез из России в 2017 году.
Sibnet Новости вчера в 02:34
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»
Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
Наука
Два литра в день выпивать не обязательно — ученые развенчали миф о воде
Например, эксперты опровергли миф, согласно которому человеку нужно каждый день выпивать не менее двух литров воды.
Planet Today 08:43
Баскетбол
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты
Сборная Австралии завоевала последнюю путевку в полуфинал мужского чемпионата мира по баскетболу, победив команду Чехии со счетом 82:70.
РБК 11:01
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара вчера в 01:40
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01