Экономика

Российская газетаРоссийская газетаУ какой границы остановится укрепление рубля

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На старте новой недели всеобщий оптимизм на глобальных финансовых рынках в отношении перезапуска мировых экономик продолжил способствовать укреплению рубля. Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", считает, что этот тренд на укрепление рубля какое-то время все-таки еще продолжится.
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У какой границы остановится укрепление рубля

Российская газетавчера в 23:00

Эксперты усомнились в укреплении курса рубля из-за предстоящих праздников

РБКвчера в 14:12
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
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Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

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В Москве сохраняется масочный режим

Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:57
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
Московский Комсомолец 00:43
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Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

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iReactor вчера в 06:51
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Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
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Общество

Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
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Forbes назвал самые секретные российские подлодки

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Военное дело 06 июня в 11:51
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Политика

Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США

Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
ФедералПресс 07 июня в 10:24
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Интернет

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK вчера в 11:28
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Гаджеты

В линейке смартфонов Samsung Galaxy A появится беспроводная зарядка

По данным источника, в линейке Galaxy A могут появиться смартфоны с беспроводной зарядкой – технологией, которой нет в среднебюджетных моделях других брендов.
Anonsens 00:06
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Футбол

Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ

На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
Soccer.ru вчера в 18:43
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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
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Экономика

Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта

По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.
Говорит Москва 02:43
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Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 06 июня в 07:57
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Общество

Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок

Службы доставок международных заказов начали оповещать пользователей о задержках при доставке посылок, в некоторых случаях потребители не могут получить свои заказы с 18 мая 2020 года, следует из комментариев к посту в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице компании Boxberry.
РБК вчера в 23:00
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Общество

В Скалистых горах США нашли клад стоимостью миллион долларов

В Скалистых горах, которые находятся на территории Йеллоустоунского национального парка, нашли клад стоимостью миллион долларов, сообщил CBS News.
Афиша Daily вчера в 15:39
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Общество

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

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Экономика

Российские пенсионеры получат две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получить сразу две новые льготы.
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Теннис

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings вчера в 05:40
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В Подмосковье после коронавируса выздоровели более 12 тысяч человек

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что в регионе более 12 тыс. человек излечились от коронавируса.
RT на русском вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Фадеев назвал «мерзкими» воспоминания от работы с группой Serebro

В Instagram одна из подписчиц обратилась к Фадееву с просьбой вернуть эту распущенную группу.
Московский Комсомолец вчера в 17:56
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