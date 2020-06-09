На старте новой недели всеобщий оптимизм на глобальных финансовых рынках в отношении перезапуска мировых экономик продолжил способствовать укреплению рубля. Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", считает, что этот тренд на укрепление рубля какое-то время все-таки еще продолжится.

У какой границы остановится укрепление рубля

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