Экономика
Российская газетаУ какой границы остановится укрепление рубля
На старте новой недели всеобщий оптимизм на глобальных финансовых рынках в отношении перезапуска мировых экономик продолжил способствовать укреплению рубля. Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", считает, что этот тренд на укрепление рубля какое-то время все-таки еще продолжится.
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Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия
Главаря «Ку-Клукс-Клана» задержали в США за наезд на протестующих
Власти округа Энрико, штат Виргиния, задержали главаря праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" за наезд на протестующих, ему предъявили обвинения, сообщает местное издание Henrico Citizen.
РИА Новости 00:55
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:57
Общество
В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную
Руководство ГИБДД по Башкирии даст оценку действиям дорожного инспектора, который не дал проехать на автомобиле паралимпийской чемпионке Оксане Савченко по набережной Уфы, где ограничено движение из-за обвала грунта, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.
РИА Новости 00:50
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 07:55
Общество
Какие ограничения сохранятся в Москве после отмены режима самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене режима самоизоляции в столице с 9 июня. В прошлое уходит пропускная система.
Вечерняя Москва вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Происшествия
Умер пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель
Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер.
Lenta.ru 01:09
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Экономика
В России для пенсионеров готовят две новые льготы
Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс вчера в 22:24
Путешествия
Отдыхать по всей России туристам разрешат с 1 июля
Руководители регионов до 15 июня подготовят планы по открытию туристического сезона.
RuNews24.ru вчера в 06:33
Происшествия
Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели
Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:00
Культура
«Союзмультфильм» показал, как выглядит волк из нового «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» объявил о съемках новых серий «Ну, погоди!» И даже уже показал, как будет выглядеть главный антагонист сериала — волк.
Оka.fm 06 июня в 07:00
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Два года назад актриса обосновалась в загородном особняке на Новорижском шоссе.
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM вчера в 23:08
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
Гаджеты
Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II
Компания Sony решила обнародовать цены на новый смартфон Xperia 1 II.
Дни24 вчера в 09:30
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС вчера в 14:54
Экономика
ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей.
ТАСС 00:17
Политика
Зюганов призвал поддержать поправки КПРФ к Конституции
Лидер партии КПРФ заявил, что он и его соратники не будут голосовать за поправки к Конституции, которые «навязывает власть».
SM News вчера в 14:32
Политика
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия вчера в 09:19
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
Армия и оружие
Военные США не справились с задержанием российского патруля в Сирии
Военные Соединенных Штатов предприняли неудачную попытку задержания российского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
ПолитРоссия вчера в 10:55
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Общество
В Брянской области снят режим самоизоляции
Труд (Клинцовский район) вчера в 13:23