Шоу-бизнес
РИА НовостиУ хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей. Овечкин поблагодарил за сына супругу Анастасию Шубскую, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вес мальчика составил 3,8 кг, рост - 55 см.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Общество
Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Армия и оружие
В Совете Федерации отрицают, что Россия направляла военных в Ливию
Россия ранее неоднократно отрицала свою причастность к военному конфликту в Ливии.
Эхо Москвы 08:04
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Политика
Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Экономика
Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
RT на русском 07:49
Финансы
Об опасности для доллара предупредил бывший глава Минфина США
По словам экс-главы Минфина США Генри Полсона, доллар получил статус главной валюты в мире из-за сочетания целого ряда факторов.
Цензуры.Нет вчера в 13:01
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Космос
Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн
Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Вести.Ru 08:22
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Мосгорсуд признал законным арест основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве.
ТАСС 08:51
Экономика
В Кузбассе введут специальный налоговый режим для самозанятых
С 1 июля 2020 года Кемеровская область присоединится к числу российских регионов, в которых действует специальный налоговый режим на профессиональный доход.
Газета Кемерова 02:33
Авто
BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
Финансы
Жители России в апреле забрали из банков $1,1 млрд
Москва, 27 мая 2020, 10:26 — REGNUM Жители России в апреле забрали со своих валютных банковских депозитов $1,1 млрд, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка.
REGNUM 03:26
Общество
Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области
Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»
Kinonews.ru вчера в 16:35
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31