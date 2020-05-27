Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиУ хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей. Овечкин поблагодарил за сына супругу Анастасию Шубскую, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вес мальчика составил 3,8 кг, рост - 55 см.
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Без мейкапа и в платье с разрезом: как Анастасия Шубская выглядела за несколько часов до родов

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Ещё один Овечкин! Шубская показала первое фото новорожденного сына

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская во второй раз стали родителями (первое фото уже есть)

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Александр Овечкин стал отцом во второй раз

StarHit.ru04:16

«Спасибо, любимая!»: Овечкин и Шубская стали родителями второй раз

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«Спасибо, любимая, за очаровательного малыша». У Овечкина и Шубской — второй сын!

Спорт-Экспресс07:10
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Общество

Куйвашев осудил присутствовавших на мероприятии без масок чиновников

РБК 08:44
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
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Общество

Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Здоровье

О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
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Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Армия и оружие

В Совете Федерации отрицают, что Россия направляла военных в Ливию

Россия ранее неоднократно отрицала свою причастность к военному конфликту в Ливии.
Эхо Москвы 08:04
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Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Кино

На режиссерскую версию «Лиги справедливости» Снайдера выделят $30 млн

iReactor 07:12
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Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
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Политика

Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС

Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Экономика

Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд

Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

RT на русском 07:49
Финансы

Об опасности для доллара предупредил бывший глава Минфина США

По словам экс-главы Минфина США Генри Полсона, доллар получил статус главной валюты в мире из-за сочетания целого ряда факторов.
Цензуры.Нет вчера в 13:01
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
2,9K
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Космос

Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн

Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Вести.Ru 08:22
29
Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Мосгорсуд признал законным арест основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве.
ТАСС 08:51
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Экономика

В Кузбассе введут специальный налоговый режим для самозанятых

С 1 июля 2020 года Кемеровская область присоединится к числу российских регионов, в которых действует специальный налоговый режим на профессиональный доход.
Газета Кемерова 02:33
Авто

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
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Финансы

Жители России в апреле забрали из банков $1,1 млрд

Москва, 27 мая 2020, 10:26 — REGNUM Жители России в апреле забрали со своих валютных банковских депозитов $1,1 млрд, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на данные Центробанка.
REGNUM 03:26
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Общество

Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области

Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
Городской репортер 07:59
27
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет продолжение «Лабиринта»

Kinonews.ru вчера в 16:35
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Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
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