Шоу-бизнес
РИА НовостиУ хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей. Овечкин поблагодарил за сына супругу Анастасию Шубскую, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вес мальчика составил 3,8 кг, рост - 55 см.
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Происшествия
В Орле обрушилась кровля спортзала
Интерфакс 09:50
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Общество
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:53
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Общество
В России начнут запуск внутреннего туризма
В России с 1 июня начнется поэтапное снятие ограничений в отрасли внутреннего туризма, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
TatCenter вчера в 01:23
Экономика
МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки
25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор вчера в 03:53
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
Биатлон
Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Астрономы Северо-Западного университета в США зафиксировали новый тип космических явлений, относящихся к транзиентам, то есть к меняющим яркость объектам или явлениям, при которых происходит высвобождение большого количества энергии.
Lenta.ru 10:25
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском вчера в 12:49
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Армия и оружие
Первый пуск беспилотного подводного аппарата Посейдон состоится осенью
Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" произойдет осенью 2020 года.
МонаВиста вчера в 06:41
Политика
Путин призвал использовать опыт «удаленки» после пандемии
Опыт работы в удаленном режиме будет востребован и после пандемии коронавируса, убежден президент РФ Владимир Путин.
Российская газета 10:29
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Здоровье
Смоленский губернатор отчитался перед Путиным о ситуации с коронавирусом
Ново-Огарево, Московская область, 27 мая 2020, 17:12 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский отчитался перед президентом Владимиром Путиным о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
REGNUM 10:12
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
Футбол
Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах
Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
Здоровье
В Краснодарском крае выявлено 80 новых случаев коронавируса
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в регионе зафиксировано 80 новых случаев заболевания.
Живая Кубань 03:35
Общество
Реке Херота в Сочи вернули историческое название
Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле
Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
Спорт
Названы подтвержденные игры для PlayStation 5
Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.
NewInform 08:59
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14