Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиУ хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей. Овечкин поблагодарил за сына супругу Анастасию Шубскую, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вес мальчика составил 3,8 кг, рост - 55 см.
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Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.
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