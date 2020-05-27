Шоу-бизнес
РИА НовостиУ хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей. Овечкин поблагодарил за сына супругу Анастасию Шубскую, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вес мальчика составил 3,8 кг, рост - 55 см.
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Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Общество
Почему некоторые люди не болеют коронавирусом, объяснил вирусолог
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн пояснил, почему часть россиян не восприимчива к воздействию коронавирусной инфекции.
Live24 10:58
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Общество
На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер
Уральский меридиан 06:10
Биатлон
Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Футбол
Федун назвал сумму убытков от проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возобновлении РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 10:16
Общество
Любой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу
Любой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Российская газета 04:31
Происшествия
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Общество
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:49
Политика
Путин приказал провести Парад Победы 24 июня
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади в Москве в среду, 24 июня, заявил президент России Владимир Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Weacom.ru 00:27
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Экономика
Goldman Sachs назвал 8 причин не инвестировать в биткоин
Биткоин и криптовалюты в целом не относятся к классу активов, заявили в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs.
РБК 11:58
Шоу-бизнес
Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле
Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
Гаджеты
Процессору Qualcomm Snapdragon 875 приписывают наличие «супер-ядра» Cortex-X1
В конце текущего года компания Qualcomm, как ожидается, анонсирует мощный процессор Snapdragon 875, которому предстоит лечь в основу флагманских смартфонов в 2021 году.
3DNews 08:10
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Армия и оружие
The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию
В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU 06:01
Здоровье
На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг 03:57
Шоу-бизнес
Водонаева раскрыла причину развода Гагариной с мужем
Пока пресса убеждённо заявляет о финансовых причинах разлада в паре, Алёна Водонаева раскрыла другую причину развода певицы с фотографом.
Версия.Инфо 10:02
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Наука
Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами
Faktom 25 мая в 08:13
Футбол
В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы
Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
LiveResult.Ru 12:11
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Здоровье
Свердловские власти придумали, как отменить карантин
Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30