Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиУ хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей. Овечкин поблагодарил за сына супругу Анастасию Шубскую, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вес мальчика составил 3,8 кг, рост - 55 см.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

Федерация хоккея России поздравила Овечкина с рождением сына

Газета.Ru07:59

«Ура! Мой четвертый племянник»: Нахапетова отреагировала на пополнение в их семье

Телепрограмма06:39

Александр Овечкин стал отцом во второй раз

StarHit.ru04:16

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Вокруг ТВ04:26

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

РИА Новости04:25

Ещё один Овечкин! Шубская показала первое фото новорожденного сына

7Дней.ру04:30

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Woman.ru04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
869
Общество

Почему некоторые люди не болеют коронавирусом, объяснил вирусолог

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн пояснил, почему часть россиян не восприимчива к воздействию коронавирусной инфекции.
Live24 10:58
2
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
1,1K
Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
1,1K
Общество

На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер

Уральский меридиан 06:10
6
Биатлон

Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону

Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
1
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
164
Футбол

Федун назвал сумму убытков от проведения матчей РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возобновлении РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 10:16
Общество

Любой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Любой москвич может бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Российская газета 04:31
400
Происшествия

После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве

В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
34
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
110
Общество

Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров.
ТАСС 11:49
20
Политика

Путин приказал провести Парад Победы 24 июня

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади в Москве в среду, 24 июня, заявил президент России Владимир Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Weacom.ru 00:27
5,8K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,7K
Экономика

Goldman Sachs назвал 8 причин не инвестировать в биткоин

Биткоин и криптовалюты в целом не относятся к классу активов, заявили в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs.
РБК 11:58
Шоу-бизнес

Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле

Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
55
Гаджеты

Процессору Qualcomm Snapdragon 875 приписывают наличие «супер-ядра» Cortex-X1

В конце текущего года компания Qualcomm, как ожидается, анонсирует мощный процессор Snapdragon 875, которому предстоит лечь в основу флагманских смартфонов в 2021 году.
3DNews 08:10
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Армия и оружие

The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU 06:01
143
Здоровье

На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг 03:57
1K
Шоу-бизнес

Водонаева раскрыла причину развода Гагариной с мужем

Пока пресса убеждённо заявляет о финансовых причинах разлада в паре, Алёна Водонаева раскрыла другую причину развода певицы с фотографом.
Версия.Инфо 10:02
1
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
3
Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
57
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
1K
Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
5
Наука

Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами

Faktom 25 мая в 08:13
13
Футбол

В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы

Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
LiveResult.Ru 12:11
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
782
Здоровье

Свердловские власти придумали, как отменить карантин

Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
3
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное