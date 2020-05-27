В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей. Овечкин поблагодарил за сына супругу Анастасию Шубскую, которая в своем аккаунте в Instagram сообщила, что вес мальчика составил 3,8 кг, рост - 55 см.

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

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