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RT на русскомКоронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
Ранее сообщалось, что в Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявили в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, в медучреждение доставили двух человек с подозрением на ОРВИ. Один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
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У двух госпитализированных пациентов в Петербурге не подтвердился диагноз смертельного коронавируса
КП - Санкт-Петербург14:17
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