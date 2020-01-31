Происшествия

RT на русскомRT на русскомКоронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился

Ранее сообщалось, что в Петербург из Китая прибыл пассажир с подозрением на ОРВИ. Как заявили в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, в медучреждение доставили двух человек с подозрением на ОРВИ. Один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
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Россиянин и китаец, прилетевшие в Петербург из КНР, не имеют коронавируса

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РИА Новости13:31

Никому из пациентов в Санкт-Петербурге диагноз коронавирус не установили

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Петербургский дневник12:01

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Фонтанка.Ру12:01

У двух госпитализированных пациентов в Петербурге не подтвердился диагноз смертельного коронавируса

КП - Санкт-Петербург14:17
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Происшествия

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Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
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