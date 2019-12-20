Космос
Вести.RuУ корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA. Запуск новейшего корабля был осуществлен сегодня с помощью ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли.
— Джим Брайденстайн, американский политикМИР 24 12:52
с чего всё началось
Because #Starliner believed it was in an orbital insertion burn (or that the burn was complete), the dead bands were reduced and the spacecraft burned more fuel than anticipated to maintain precise control.Фонтанка.Ру10:20
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