с чего всё началось

Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли.

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA. Запуск новейшего корабля был осуществлен сегодня с помощью ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

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