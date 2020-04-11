Коронавирус

Aobe.ruAobe.ruУ коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт
 JAMA Neuology.
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

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Происшествия

Члены ОНК проверят колонию в Ангарске после беспорядков

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье проведут осмотр колонии строгого режима в Ангарске для проверки причин и обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля.
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Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

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Кино

Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе

Газета.Ru вчера в 05:44
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Происшествия

В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара

На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
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Армия и оружие

В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Вести.Ru 23:06
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

РБК 08:26
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости 05:55
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Космос

Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики

Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.
REGNUM 19:55
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Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

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Epic Games Store раздает бесплатно и навсегда сразу две игры

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Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

ТАСС 10:20
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Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
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Кино

Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»

Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
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Общество

Процент россиян с иммунитетом к коронавирусу назвал Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова сообщила журналистам, что лишь 3% протестированных россиян имеют иммунитет к коронавирусу на сегодняшний день.
Live24 вчера в 11:02
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Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК 21:32
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Общество

Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии

Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
ИА Красная Весна 12:40
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Общество

Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области

Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск вчера в 09:05
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Общество

Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
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Авто

Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR.
SpeedMe вчера в 08:05
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Общество

Самолет из Хабаровска вылетел в Сеул за россиянами

Самолет из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером.
ТАСС 23:29
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Происшествия

В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина

Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 вчера в 10:06
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