Коронавирус

Aobe.ruAobe.ruУ коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт
 JAMA Neuology.
News.ruвчера в 11:47

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Китайские ученые рассказали о новых симптомах коронавируса

Российская газетавчера в 19:51

Китайские ученые назвали новые симптомы коронавируса

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Учёные назвали новые симптомы коронавируса

News.ruвчера в 11:47

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РИА Новостивчера в 11:39

Названы новые симптомы COVID-19

Телеканал 360°вчера в 12:00

Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ

Курьер. Среда. Бердсквчера в 02:50
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
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Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Общество

За сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах.
Газета Кемерова 03:43
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
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Общество

Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 россиянами

Вывозной рейс «Аэрофлота» со 179 россиянами на борту вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Культура

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Piter.tv 10 апреля в 01:37
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Общество

В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей

Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
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Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
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Происшествия

У 35 жителей Вологодской области подтвердился коронавирус

Число заболевших в области достигло 35 человек. Диагноз подозревают ещё у семи череповчан и трёх вологжан.
Медиа-Центр 35media.ru 09 апреля в 04:38
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости вчера в 11:50
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса

Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
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Хоккей

В Канаде признали гол Свечникова в стиле лакросс лучшим в сезоне

В эфире телерадиосети CBS прошло шоу «Хоккейная ночь в Канаде», в ходе которого болельщики проголосовали в социальных сетях за лучший гол Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона.
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У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
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В Москве еще 188 человек вылечились от коронавируса

Комсомольская правда 03:05
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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ

Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
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Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает в качестве пенсии 55 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:58
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Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Общество

В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
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Здоровье

В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19

В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19.
БК55 03:57
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Армия и оружие

Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.
ТАСС вчера в 07:48
Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Музыка

Шнуров посвятил врачам новую песню

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Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

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Власти Подмосковья назвали способы получения пропусков на передвижение

Спецпропуск на передвижение в Подмосковье можно получить по СМС и по телефону горячей линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
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Происшествия

В Тульской области подтверждены новые случаи коронавируса

Сегодня в Тульской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:41
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