с чего всё началось

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 4,2K

Общество За сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах.

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 3,1K

Общество В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину. 10

Наука На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства. 15

Происшествия У 35 жителей Вологодской области подтвердился коронавирус Число заболевших в области достигло 35 человек. Диагноз подозревают ещё у семи череповчан и трёх вологжан. 35

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 31

Происшествия Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа. 233

Хоккей В Канаде признали гол Свечникова в стиле лакросс лучшим в сезоне В эфире телерадиосети CBS прошло шоу «Хоккейная ночь в Канаде», в ходе которого болельщики проголосовали в социальных сетях за лучший гол Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона.

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Армия и оружие Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 268