Коронавирус
Aobe.ruУ коронавируса нашли новые симптомы
В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить241
с чего всё началось
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт JAMA Neuology.News.ruвчера в 11:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Просыпаешься в помутнении: лихорадка и температура 38 — самые явные признаки коронавируса, заявили в ВОЗ
Курьер. Среда. Бердсквчера в 02:50
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Общество
За сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 2186 случаев новой коронавирусной инфекции в 52 регионах.
Газета Кемерова 03:43
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество
Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 россиянами
Вывозной рейс «Аэрофлота» со 179 россиянами на борту вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
НТВ 02:43
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Общество
В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
Депутат Государственной Думы Михаил Щапов предлагает расширить меры поддержки нуждающихся семей, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 01:27
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
Происшествия
У 35 жителей Вологодской области подтвердился коронавирус
Число заболевших в области достигло 35 человек. Диагноз подозревают ещё у семи череповчан и трёх вологжан.
Медиа-Центр 35media.ru 09 апреля в 04:38
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости вчера в 11:50
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса
Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
Хоккей
В Канаде признали гол Свечникова в стиле лакросс лучшим в сезоне
В эфире телерадиосети CBS прошло шоу «Хоккейная ночь в Канаде», в ходе которого болельщики проголосовали в социальных сетях за лучший гол Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона.
РБК 02:42
Общество
В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 03:49
Общество
В Москве еще 188 человек вылечились от коронавируса
Комсомольская правда 03:05
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина раскрыла размер своей пенсии
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает в качестве пенсии 55 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:58
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Общество
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Здоровье
В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19
В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19.
БК55 03:57
Армия и оружие
Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.
ТАСС вчера в 07:48
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 апреля в 13:09
Музыка
Шнуров посвятил врачам новую песню
Peterburg2.ru вчера в 03:18
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 10 апреля в 11:22
Общество
Власти Подмосковья назвали способы получения пропусков на передвижение
Спецпропуск на передвижение в Подмосковье можно получить по СМС и по телефону горячей линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 03:43
Происшествия
В Тульской области подтверждены новые случаи коронавируса
Сегодня в Тульской области подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:41