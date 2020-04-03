Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае. В рамках исследования, ученые взяли анализы у 39 кошек до вспышки и у более 100 животных после начала распространения вируса по стране.

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

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