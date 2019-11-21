Экономика

РБКРБКУ крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Согласно схеме бенефициаров ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ в феврале продал страховой бизнес СОГАЗу), в октябре Колбину принадлежало 100% «Спектра», а «Спектру» — 2,5% СОГАЗа. После разделения доли в компании у него осталось примерно 1,25% акций страховщика.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Forbes06:37

Forbes нашел нового совладельца крупнейшего российского страховщика «Согаз»

Дождь09:40

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

РБК13:16

У «Согаза» появился совладелец

ГЛАС.RU10:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Газета.Ru 11:32
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Кино

В Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен

Piter.tv 11:53
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

После домашнего матча воронежского «Факела» с «Нижним Новгородом» (0:2) Футбольной национальной лиги (ФНЛ) фанаты хозяев выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами.
RT на русском 13:26
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК вчера в 01:00
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Космос

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний

21.11.2019 Прототип космического корабля Starship Mk1, созданный компанией SpaceX Илона Маска, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика.
Портал Поиск 21 ноября в 06:10
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении массового исхода боевиков из Сирии в РФ

Массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
ФАН вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Хоккей

Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной

В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира.
Советский спорт 11:44
Политика

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости 11:13
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 21 ноября в 13:45
Футбол

Рубин — Зенит 1:2

Газета.Ru 07:54
Шоу-бизнес

«Я столько страдала». Наталья Ветлицкая расплакалась в эфире

Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала эксклюзивное интервью программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Ветлицкая рассказала, что много страдала, и больше не может выносить физическую боль.
Вести.Ru 10:51
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском 09:55
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом

Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Известия 09:40
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Происшествия

Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга

Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Московский Комсомолец 13:45
Армия и оружие

Швеция обвинила российское судно в нарушении границы

Швеция расценила этот случай как нарушение правил пребывания на территории страны, так как у судна не было действующего разрешения.
Росбалт вчера в 12:45
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru 01:25
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью

Газета.Ru 09:30
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Здоровье

Врачи рассказали, как очистить легкие после курения сигарет

Что происходит 21 ноября в 10:24
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Политика

Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Известия 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Согаз
Российская компания
Крупная российская страховая компания, отнесена к разряду системообразующих, лидер одноименной страховой группы. По совокупному размеру получаемых страховых премий стабильно занимает 2-ое место в России,.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное