Экономика
РБКУ крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Согласно схеме бенефициаров ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ в феврале продал страховой бизнес СОГАЗу), в октябре Колбину принадлежало 100% «Спектра», а «Спектру» — 2,5% СОГАЗа. После разделения доли в компании у него осталось примерно 1,25% акций страховщика.
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Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
После домашнего матча воронежского «Факела» с «Нижним Новгородом» (0:2) Футбольной национальной лиги (ФНЛ) фанаты хозяев выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами.
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
21.11.2019 Прототип космического корабля Starship Mk1, созданный компанией SpaceX Илона Маска, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика.
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении массового исхода боевиков из Сирии в РФ
Массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Хоккей
Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной
В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира.
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Шоу-бизнес
«Я столько страдала». Наталья Ветлицкая расплакалась в эфире
Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала эксклюзивное интервью программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Ветлицкая рассказала, что много страдала, и больше не может выносить физическую боль.
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Армия и оружие
Швеция обвинила российское судно в нарушении границы
Швеция расценила этот случай как нарушение правил пребывания на территории страны, так как у судна не было действующего разрешения.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения сигарет
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.