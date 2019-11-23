Экономика
РБКУ крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Согласно схеме бенефициаров ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ в феврале продал страховой бизнес СОГАЗу), в октябре Колбину принадлежало 100% «Спектра», а «Спектру» — 2,5% СОГАЗа. После разделения доли в компании у него осталось примерно 1,25% акций страховщика.
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У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец. Как следует из данных базы СПАРК, компания «Спектр», на балансе которой 2,5% страховщика и единственным владельцем которой был Владимир Колбин, в начале ноября прошла процедуру реорганизации из АО в ООО.Forbesвчера в 06:37
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