Экономика

РБКРБКУ крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Согласно схеме бенефициаров ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ в феврале продал страховой бизнес СОГАЗу), в октябре Колбину принадлежало 100% «Спектра», а «Спектру» — 2,5% СОГАЗа. После разделения доли в компании у него осталось примерно 1,25% акций страховщика.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец. Как следует из данных базы СПАРК, компания «Спектр», на балансе которой 2,5% страховщика и единственным владельцем которой был Владимир Колбин, в начале ноября прошла процедуру реорганизации из АО в ООО.
Forbesвчера в 06:37

Подробнее о событии

У «Согаза» появился новый совладелец. Сделку оценивают в 7,1 млрд рублей

Секрет фирмы07:43

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Forbesвчера в 06:37

У «Согаза» появился совладелец

ГЛАС.RUвчера в 10:35

Forbes нашел нового совладельца крупнейшего российского страховщика «Согаз»

Дождьвчера в 09:40

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

РБКвчера в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Авто

Раскрыт салон обновленной Lada 4x4

В Сети опубликован новый снимок "посвежевшего" внедорожника Lada 4x4.
Новые автомобили 21 ноября в 02:49
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 22 ноября в 12:49
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
РИА Новости 05:13
Футбол

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России

РБК 08:14
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Происшествия

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
BFM.ru 01:18
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Футбол

«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Тульский "Арсенал" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:01
Общество

Жители Светловодска на Украине перекрыли дорогу, требуя дать отопление

Жители Светловодска в Кировоградской области на Украине перекрыли дорогу с требованием дать им отопление, трансляцию вело местное издание "Светловодск".
РИА Новости 06:55
Политика

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
Хоккей

Главным претендентом на Гарипова стал «Авангард»

Основным претендентом на голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова стал ХК «Авангард».
ProstoProSport 07:19
Авто

Chery презентовал новый полноразмерный кроссовер Exeed VX

Новый кроссовер Exeed VX, ставший флагманской моделью премиального суббренда Chery, дебютировал на международном автосалоне в Чэнду.
Автоновости дня 22 ноября в 07:45
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Фигурист Петр Чернышев удалил совместные фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк из социальных сетей.
Evo-rus.com 06:51
Политика

Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности

Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Аргументы недели 07:53
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
РБК вчера в 16:41
Наука

Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

Ugpressa.ru 21 ноября в 23:46
Политика

Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM вчера в 06:35
Экономика

Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Валовой сбор зерна в 2019 году в России составит 120 млн тонн, из них 75 млн тонн - пшеница, это позволит стране оставаться в числе мировых лидеров по экспорту этой продукции, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерфакс вчера в 12:12
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Авто

Mercedes представил кроссовер Maybach GLS

Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
Autorating.ru 21 ноября в 10:16
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное