Экономика
РБКУ крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Согласно схеме бенефициаров ООО «ВТБ Медицинское страхование» (ВТБ в феврале продал страховой бизнес СОГАЗу), в октябре Колбину принадлежало 100% «Спектра», а «Спектру» — 2,5% СОГАЗа. После разделения доли в компании у него осталось примерно 1,25% акций страховщика.
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Технологии
Составлены правила общения с космонавтами
В настоящее время общение российского Центра управления полетами с космонавтами на МКС осуществляется напрямую при полете станции над территорией России.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Происшествия
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер
Легендарный английский автопроизводитель спорткаров Aston Martin представил свой первый автомобиль сегмента SUV — Aston Martin DBX.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Фигурное катание
Россиянка Алена Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная взяла золото в соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском Саппоро.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Здоровье
Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет
Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Происшествия
Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗ врезался в столб на Малышева
На улице Малышева, недалеко от дома № 154 водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
Политика
Будущий посол США назвал условия улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Армия и оружие
Военные РФ впервые раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке
Музыка
Участница шоу «Голос» из Ингушетии Рагда Ханиева прошла этап поединков
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Политика
Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Футбол
Малком оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.