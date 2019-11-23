Экономика

ForbesForbesУ крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец. Как следует из данных базы СПАРК, компания «Спектр», на балансе которой 2,5% страховщика и единственным владельцем которой был Владимир Колбин, в начале ноября прошла процедуру реорганизации из АО в ООО.
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У «Согаза» появился новый совладелец. Сделку оценивают в 7,1 млрд рублей

Секрет фирмы07:43

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

РБКвчера в 13:16

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Forbesвчера в 06:37

Forbes нашел нового совладельца крупнейшего российского страховщика «Согаз»

Дождьвчера в 09:40

У «Согаза» появился совладелец

ГЛАС.RUвчера в 10:35
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума в четверг, 21 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон o запрете продажи электронных гаджетов без российского программного обеспечения.
Известия 21 ноября в 18:56
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Происшествия

В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию

Петербургский дневник 05:24
Политика

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.
РБК вчера в 16:41
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс вчера в 05:35
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Газета.Ru 06:36
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

«Урал» и «Спартак» сыграли вничью в 17-м туре РПЛ

RT на русском 07:59
Наука

Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырехмерным

Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.
МедиаПоток вчера в 04:34
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Газета.Ru 06:38
Фигурное катание

Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

РИА Новости 05:56
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Происшествия

На юге Ирака при разгоне демонстраций погибли два человека

РИА Новости 04:06
Наука

Современные обезьяны оказались умнее наших предков человека

Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
Evo-rus.com 02:25
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.
Expert.ru 22 ноября в 12:00
Игры

Разработчики Phoenix Point опубликовали сюжетный трейлер

3DNews 05:45
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Политика

Пушков прокомментировал поставки американского СПГ на Украину

Мой Брянск вчера в 03:02
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