Экономика

РБКРБКУ крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

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Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
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У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

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Russ Outdoor
Крупнейший оператор наружной рекламы в России. До 1 июня 2012 года носил название News Outdoor. Штаб-квартира - в Москве.
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