Экономика
РБКУ крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
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с чего всё началось
ООО "Стинн" связано с конкурентом Russ Outdoor — оператором наружной рекламы "Вера-Олимп": весной 2018 года "Стинн" купило за 300 млн руб. у долгового центра ВТБ, кредитора "Вера-Олимп", право требовать с заемщика 3,4 млрд руб. Бенефициарами группы "Вера-Олимп" ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле этого года называл Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева.РБК09:50
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