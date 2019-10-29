Экономика
РБКУ крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
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У рекламных щитов сменился хозяин. «Вера-Олимп» закрыла сделку по покупке доли в Russ Outdoor
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У крупнейшего в России оператора наружной рекламы появился новый акционер
Rambler News Serviceвчера в 11:09
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Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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