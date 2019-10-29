Экономика

РБКРБКУ крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
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У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

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НАТО призвала Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове, говорится в одобренном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.
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Крупнейший оператор наружной рекламы в России. До 1 июня 2012 года носил название News Outdoor. Штаб-квартира - в Москве.
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