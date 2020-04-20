Коронавирус
ТАССУ курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
У курсантов петербургской Военно-медицинской академии выявили коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург13:21
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 13:53, Ашберн
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru 05:00
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
Во Владикавказе митингующие стали забрасывать полицейских камнями
Свободная Пресса 12:17
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
Общество
Треть россиян высказываются за перенос майских праздников
Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
Общество
Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа
Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Здоровье
Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
Общество
Глава Осетии ответил на требования протестующих из-за самоизоляции
В пресс-службе напомнили, что в Северной Осетии выявлено 177 случаев заражения COVID-19.
РБК 12:35
Общество
Власти Италии заявили о снижении числа зараженных коронавирусом
Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
REGNUM 12:33
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Общество
В Свердловской области ограничена продажа алкоголя
Повестка дня 09:01
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily 08:08
Происшествия
Житель Черкесска убил женщину с двумя детьми
В Черкесске возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел 65-летней женщины и двоих детей с колото-резаными ранениями.
Свободная Пресса 11:57
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Футбол
Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей
По словам генерального директора Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиана Зайферта, матчи могут начать проводить с 9 мая без зрителей.
Sports.ru 12:45
Технологии
Facebook разработала карту с данными людей с подозрением на COVID-19
Компания Facebook создала карту с данными людей в США, у которых есть симптомы, указывающие на наличие коронавируса.
РЕН ТВ 09:49
Гаджеты
Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена
INOI выпустила умный кнопочный телефон INOI 283K на операционной системе KaiOS, которая поддерживает работу наиболее популярных приложений – WhatsApp, Facebook, а также сервисов Google (Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search).
CNews 10:20
Происшествия
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03