Коронавирус

ТАССТАССУ курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
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У курсантов петербургской Военно-медицинской академии выявили коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург13:21

В Военно-медицинской академии в Петербурге, где произошла вспышка коронавируса, развернули госпиталь в спортзале

Подъём04:17

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

ТАСС13:02

Минобороны: В Петербурге инфицированы 55 российских курсантов Военно-медицинской академии

Фонтанка.Ру13:46

Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге

Lenta.ru13:43

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

78.ru13:18

Курсантов ВМА массово тестируют на коронавирус

МР7.рувчера в 11:13
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
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Гаджеты

Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае

Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru 05:00
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
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Наука

Ученые назвали период, когда наиболее опасен заболевший коронавирусом

Live24 05:59
12
Общество

Во Владикавказе митингующие стали забрасывать полицейских камнями

Свободная Пресса 12:17
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Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
22
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
132
Общество

Треть россиян высказываются за перенос майских праздников

Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
120
Общество

Митингующие во Владикавказе аплодисментами встретили уход ОМОНа

Участники схода во Владикавказе с одобрением восприняли уход ОМОНа с площади Свободы, где проходит митинг против режима самоизоляции.
News.ru 10:28
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

REGNUM 09:35
1,7K
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
69
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Здоровье

Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
74
Общество

Глава Осетии ответил на требования протестующих из-за самоизоляции

В пресс-службе напомнили, что в Северной Осетии выявлено 177 случаев заражения COVID-19.
РБК 12:35
Общество

Власти Италии заявили о снижении числа зараженных коронавирусом

Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
REGNUM 12:33
1
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
29
Общество

В Свердловской области ограничена продажа алкоголя

Повестка дня 09:01
210
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
32
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
7
Общество

IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily 08:08
Происшествия

Житель Черкесска убил женщину с двумя детьми

В Черкесске возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел 65-летней женщины и двоих детей с колото-резаными ранениями.
Свободная Пресса 11:57
4
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
810
Футбол

Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей

По словам генерального директора Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиана Зайферта, матчи могут начать проводить с 9 мая без зрителей.
Sports.ru 12:45
Технологии

Facebook разработала карту с данными людей с подозрением на COVID-19

Компания Facebook создала карту с данными людей в США, у которых есть симптомы, указывающие на наличие коронавируса.
РЕН ТВ 09:49
Гаджеты

Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена

INOI выпустила умный кнопочный телефон INOI 283K на операционной системе KaiOS, которая поддерживает работу наиболее популярных приложений – WhatsApp, Facebook, а также сервисов Google (Google Assistant, Google Maps, YouTube и Google Search).
CNews 10:20
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Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился забавным видео со старшими детьми

WMJ.ru 01:42
Происшествия

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
2
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
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