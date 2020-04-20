Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

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