Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

с чего всё началось

Изначально заражение было обнаружено у курсантов факультета подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий во время углубленного медицинского обследования. За этим последовало массовое обследование курсантов других факультетов, в ходе которого было выявлено еще 55 носителей вируса.

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