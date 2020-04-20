Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаУ курсантов военно-медицинской академии Петербурга выявили коронавирус

Изначально заражение было обнаружено у курсантов факультета подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий во время углубленного медицинского обследования. За этим последовало массовое обследование курсантов других факультетов, в ходе которого было выявлено еще 55 носителей вируса.
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с чего всё началось

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС13:02

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В Петербурге коронавирусом заболели курсанты Военно-медицинской академии

РБК16:16

В Военно-медицинской академии в Петербурге, где произошла вспышка коронавируса, развернули госпиталь в спортзале

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У курсантов петербургской Военно-медицинской академии выявили коронавирус

Телеканал Санкт-Петербург13:21

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

ТАСС13:02

Минобороны: В Петербурге инфицированы 55 российских курсантов Военно-медицинской академии

Фонтанка.Ру13:46

Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военной академии в Петербурге

Lenta.ru13:43

Коронавирус нашли у курсантов Военно-медицинской академии

МР7.ру14:44
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MSI Bravo 15 и Bravo 17: игровые ноутбуки полностью на AMD за примерно $1000

3DNews 14:16
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
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В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
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Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами

A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.
MedikForum.ru 08:07
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Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 21:27
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Наука

Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa 06:14
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Шоу-бизнес

Буланова, попавшая в реанимацию, пожаловалась на отсутствие денег

Совсем недавно российскую певицу Татьяну Буланову доставили в одну из клиник Санкт-Петербурга в предынсультном состоянии.
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Происшествия

Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах

Южно-Сахалинск, 21 апреля 2020, 03:56 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Сахалинской области изъяли 1146 литров алкоголя с рыболовецкой шхуны, прибывшей из Японии в Южно-Курильск, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:56
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
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Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 21:06
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
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Общество

Пушков обратился к всем, кто не верит в эпидемию коронавируса

Москва, 21 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Некролог об умерших из-за заболевания COVID-19 в США, опубликованный в газете The Boston Globe, должен заставить опомниться всех, кто не верит в эпидемию коронавируса, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 22:49
Экономика

В Приморье на борьбу с коронавирусом направили более 1,5 млрд рублей

Всего на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и снижение потерь в экономике края было направлено 1,5 млрд рублей.
REGNUM 22:46
Энергетика

Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен

Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42
Общество

Средний возраст больных коронавирусом в России назвала Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст пациентов, болеющих коронавирусом. Среди женщин эта цифра составляет около 47 лет.
Live24 10:11
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Общество

В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах

В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
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Гаджеты

В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая

Следующая версия оболочки MIUI 12 пока еще не дебютировала, но производитель может открыть регистрацию до мая.
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Культура

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 18 апреля в 08:22
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Космос

Эйнштейн не врал: в космосе обнаружена «танцующая» звёзда

Машины и Механизмы 18 апреля в 14:08
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В Хабаровске подтвердили коронавирус у 215-ти человек

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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
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Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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Происшествия

Житель Кузбасса получил условный срок за призывы к экстремизму

Суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года жителю города Новокузнецка Кемеровской области за призывы в интернете сменить конституционный строй России с использованием насилия, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
РИА Новости 08:13
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Политика

Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность

Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:06
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
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