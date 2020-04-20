Коронавирус
ИА Красная ВеснаУ курсантов военно-медицинской академии Петербурга выявили коронавирус
Изначально заражение было обнаружено у курсантов факультета подготовки военно-медицинских специалистов иностранных армий во время углубленного медицинского обследования. За этим последовало массовое обследование курсантов других факультетов, в ходе которого было выявлено еще 55 носителей вируса.
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с чего всё началось
Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.ТАСС13:02
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У курсантов петербургской Военно-медицинской академии выявили коронавирус
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