По информации посольства РФ в Китае, пассажир следовал из Ирана транзитом через аэропорт Шереметьево. Всех прибывших рейсом SU204 пассажиров, включая 20 россиян, поместили в специальную гостиницу для проведения медобследования. Пока ни у кого из них симптомов Covid-19 не выявлено.

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

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