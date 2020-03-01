Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
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У иностранца, летевшего через Москву из Ирана в Китай, выявлен коронавирус

Интерфакс03:21

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости03:09

У иностранца летевшего из Ирана в Китай через Москву, выявлен коронавирус

Эхо Москвы04:04

У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружили коронавирус

РБК03:48

У пассажира, летевшего из Ирана в Пекин через Москву, подтвердили диагноз коронавирус

Пятый канал03:12

У пассажира рейса из Москвы в Пекин заподозрили коронавирус

RuNews24.ruвчера в 11:54

«Заперли, как кроликов, кормят рисом и мандаринами»: Прилетевшие в Китай рассказали о карантине под Пекином

Царьградвчера в 07:11
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Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
РБК 04:01
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Pravda.Ru 28 февраля в 08:40
Происшествия

В Петербурге суд отпустил из СИЗО экс-замначальника отдела ГИБДД

Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя начальника 2-го отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, обвиняемого в получении взяток на грузоперевозках, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:25
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Космос

Найдены гигантские магниты. Ученые рассказали о сходствах Марса и Земли

Три самых сильных толчка дали ученым возможность определить их происхождение.
ГТРК Южный Урал 29 февраля в 08:35
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости вчера в 05:41
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

Путин обозначил цель создания гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие РФ позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Газета.Ru 04:41
Экономика

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
REGNUM 01:46
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня 29 февраля в 19:40
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Космос

Из-за потепления антарктический остров потерял 20% снежного покрова

News.ru вчера в 06:30
Происшествия

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Российская газета 02:00
Футбол

«Ливерпуль» не забил в чемпионате Англии впервые за 37 игр

Евро-футбол.ру вчера в 01:26
Экономика

В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса

Потери туристической отрасли в странах Европейского союза из-за распространения коронавируса только в январе составили около €1 млрд.
REGNUM 03:32
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году

Межгосударственный авиационный комитет в своём окончательном отчёте заявил, что причиной крушения грузового самолёта Boeing в Бишкеке в 2017 году стала ошибка экипажа.
RT на русском 04:48
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Экономика

Бизнесмены Татарстана обеспокоены последствиями отмены ЕНВД

В Татарстане зарегистрировано около 56 тыс. предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Татар-информ 03:24
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром пострадали 16 человек

УтроNews 03:58
Экономика

Российский рынок перешел к росту после обвала на прошлой неделе

Напомним, в минувшую пятницу фондовые индексы ведущих развитых и развивающих стран потеряли за день 3–5%, а за прошедшую неделю снижение составило 10–15%.
Коммерсантъ 03:41
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
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