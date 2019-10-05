Происшествия
РЕН ТВУ матери, отдававшей дочь в секс-рабство за бутылку, отобрали 7 детей
Платой часто становилась бутылка водки. По словам соседей горе-матери, она уже давно вела асоциальный образ жизни. Кроме истощенной девочки, у нее было еще семеро детей.
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с чего всё началось
По словам главного врача Людмилы Крыловой, в прошлую среду ребёнка привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Девочка проживала в Орловском районе, накануне попадания в больницу вместе с матерью ездила в гости в Дмитровский район, откуда её и увезли в больницу.ОрёлТаймс18 октября в 09:09
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СМИ: в орловскую больницу привезли измученную и истощенную девочку-маугли
ТРК Истоки18 октября в 09:57
В орловскую больницу привезли девочку-маугли. Мать продавала ее в сексуальное рабство за водку
Орелград18 октября в 09:33
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Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
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