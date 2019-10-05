По словам главного врача Людмилы Крыловой, в прошлую среду ребёнка привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Девочка проживала в Орловском районе, накануне попадания в больницу вместе с матерью ездила в гости в Дмитровский район, откуда её и увезли в больницу.

с чего всё началось

Платой часто становилась бутылка водки. По словам соседей горе-матери, она уже давно вела асоциальный образ жизни. Кроме истощенной девочки, у нее было еще семеро детей.

У матери, отдававшей дочь в секс-рабство за бутылку, отобрали 7 детей

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