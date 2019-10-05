Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВУ матери, отдававшей дочь в секс-рабство за бутылку, отобрали 7 детей

Платой часто становилась бутылка водки. По словам соседей горе-матери, она уже давно вела асоциальный образ жизни. Кроме истощенной девочки, у нее было еще семеро детей.
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с чего всё началось

Жизнь в клетке: в орловскую больницу доставили ребёнка-маугли

По словам главного врача Людмилы Крыловой, в прошлую среду ребёнка привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Девочка проживала в Орловском районе, накануне попадания в больницу вместе с матерью ездила в гости в Дмитровский район, откуда её и увезли в больницу.
ОрёлТаймс18 октября в 09:09

Подробнее о событии

«Девочка-маугли» из Орловской области росла в благополучной семье

News.ruвчера в 15:12

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

Lenta.ruвчера в 10:53

В орловскую больницу привезли девочку-маугли. Мать продавала ее в сексуальное рабство за водку

Орелград18 октября в 09:33

В орловскую больницу попала девочка-маугли

АиФ - Черноземье18 октября в 10:04

СМИ: в орловскую больницу привезли измученную и истощенную девочку-маугли

ТРК Истоки18 октября в 09:57

Жила в клетке, мычала и не знала, что такое кровать: Одиннадцатилетнюю «девочку-маугли» привезли в больницу

Царьградвчера в 04:17

Жизнь в клетке: в орловскую больницу доставили ребёнка-маугли

ОрёлТаймс18 октября в 09:09
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Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

РЕН ТВ вчера в 19:58
Хоккей

«Торонто» обыграл в овертайме «Бостон» с передачей Михеева

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» обыграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 00:45
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Технологии

В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков

В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.
ИнфоСМИ вчера в 13:38
Технологии

«Умные» четки из Ватикана взломали за четверть часа

Эксперт выявил уязвимость «умных» четок от Ватикана за четверть часа.
Политическая Экспертиза 01:02
Происшествия

В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:56
Здоровье

Названы продукты с большим содержанием кальция для укрепления костей

В теле взрослого человека содержится до 1,3 кг кальция, большая его часть приходится на кости.
Дни24 вчера в 14:00
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Политика

Президент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ вчера в 21:07
Политика

Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией

RT на русском вчера в 09:52
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
Музыка

Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»

News.ru 18 октября в 18:59
Шоу-бизнес

Ани Лорак назвала причину развода с мужем

Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Экспресс газета 01:03
Происшествия

Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Экономика

МВФ откладывает пересмотр страновых квот

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
ТАСС 18 октября в 18:04
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM вчера в 15:21
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Музыка

Виктория Талышинская призналась, что у них с экс-партнером по дуэту «Непара» Александром Шоуа всегда были непростые отношения

Актуальные Новости вчера в 04:53
Здоровье

Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ 18 октября в 10:59
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика

В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК 18 октября в 13:59
Футбол

Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1

Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Кино

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Kinonews.ru вчера в 17:26
Общество

В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов

В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
РИА Новости вчера в 22:13
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 18 октября в 04:21
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