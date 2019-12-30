Армия и оружие

РБКРБКУ международного аэропорта Багдада прогремели взрывы

Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции. Телеканал Al-Arabiya публикует кадры с места происшествия, на них клубы дыма, а также убегающие люди.
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