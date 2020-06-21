Общество
Piter.tvДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Письмо адресовано министру культуры Ольге Любимовой. Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".
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с чего всё началось
Обращение подписали в том числе режиссеры Павел Лунгин и Константин Богомолов, артисты Александр Филиппенко, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, писательница Татьяна Толстая и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.Snob.ru02:11
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Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»
Новые Известия20 июня в 06:39
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Общество
Гособвинение просит приговорить Серебренникова к шести годам колонии
Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник попросило приговорить к шести годам колонии режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:40
Технологии
Microsoft обновил отправленную в отставку Windows 7
Оказалось, что эта актуализация ОС, отправленной боле полугода назад в отставку, потребовалась корпорации Microsoft для того, чтобы «пропихнуть» браузер Edge – преемника «старого, дорого» Internet Explorer.
Letnews.ru 20 июня в 14:36
Политика
Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service вчера в 08:14
Общество
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса
Роспотребнадзор советует рассказать детям, что не следует дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, так как это дополнительные факторы распространения инфекции.
РБК 05:32
Происшествия
Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости вчера в 08:33
Общество
Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране
Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Известия 05:05
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Общество
Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР
С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей вчера в 13:18
Авто
Новые УАЗики вручены ульяновским автотранспортным предприятиям
Новые отечественные внедорожники УАЗ «Патриот» вручены сотрудникам ульяновских автотранспортных предприятий.
Car.ru 04:26
Общество
Авиарейсы между Россией и Турцией планируется возобновить в июле
Возобновление регулярных авиационных рейсов между Россией и Турцией запланировано в июле, 22 июня сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
ИА Красная Весна 05:12
Общество
Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке курицей
Специалисты Роскачества порекомендовали всем тем, кто хочет не просто освежиться в летний день, но еще и похудеть, отказаться от окрошки с колбасой.
Live24 03:13
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
Российский ЛГБТ-активист заявил о признании Россией его брака с мужчиной
Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке, вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга.
Lenta.ru 05:43
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ 04:02
Гаджеты
Телевизоры Xiaomi TV 4S поступили в продажу в России
В арсенале обладателя Xiaomi Mi TV 4S будет два мощных динамика по 10 Вт, разъемы: 3 – USB, 3 – HDMI, а также модуль Wi-Fi, разъем Ethernet, оптический выход и стандартный аудиоразъем.
The GEEK вчера в 04:05
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Футбол
«Краснодар» и «Динамо» сыграют в июле
Матч клубов «Краснодар» и «Динамо» решением исполкома РФС перенесён на 19 июля.
Sportssmi.ru вчера в 07:45
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Президент Владимир Путин в День памяти и скорби почтил память погибших за Родину и принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.
Российская газета 05:29
Общество
ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны
"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", - говорится сообщении ведомства.
РИА Новости 04:46
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Общество
Работающим пенсионерам разрешат продлить электронные больничные
В сообщении кабмина указывается, что продлить электронные больничные могут граждане в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске.
RT на русском 20 июня в 04:23
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:30
Политика
Песков рассказал о постере с изображением Путина в кабинете президента
Народные новости 04:52
Технологии
Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС
Janisko рассказал, что на создание Чернобыльской зоны у него ушло около двух лет.
ИА Красная Весна вчера в 14:13
Политика
Лукашенко заявил, что не использует задержания оппонентов в политических целях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит решать политические проблемы в стране силовым путем и что он не использует задержания своих конкурентов накануне предвыборной кампании в политических целях.
Коммерсантъ 03:51