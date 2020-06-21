Общество

Piter.tvPiter.tvДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Письмо адресовано министру культуры Ольге Любимовой. Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".
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Обращение подписали
 в том числе режиссеры Павел Лунгин и Константин Богомолов, артисты Александр Филиппенко, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, писательница Татьяна Толстая и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Snob.ru02:11

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Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»

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Более трех тысяч деятелей культуры попросили министра отозвать иск по делу «Седьмой студии»

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Деятели искусства просят Минкульт отозвать иск к режиссеру Серебренникову

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Актеры и режиссеры попросили Минкульт вмешаться в дело Серебренникова

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Более 3,7 тысячи деятелей культуры призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Snob.ru02:11
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Спорт

Чемпионка мира по стрельбе умерла после родов в Сербии

ФАН 02:21
Общество

Гособвинение просит приговорить Серебренникова к шести годам колонии

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ТАСС 05:40
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Microsoft обновил отправленную в отставку Windows 7

Оказалось, что эта актуализация ОС, отправленной боле полугода назад в отставку, потребовалась корпорации Microsoft для того, чтобы «пропихнуть» браузер Edge – преемника «старого, дорого» Internet Explorer.
Letnews.ru 20 июня в 14:36
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Политика

Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
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Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

Роспотребнадзор советует рассказать детям, что не следует дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, так как это дополнительные факторы распространения инфекции.
РБК 05:32
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Происшествия

Суд в Петербурге вынес приговоры фигурантам дела «Сети»

ТАСС 05:11
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Происшествия

Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали

Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости вчера в 08:33
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Общество

Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране

Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Известия 05:05
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР

С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей вчера в 13:18
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Авто

Новые УАЗики вручены ульяновским автотранспортным предприятиям

Новые отечественные внедорожники УАЗ «Патриот» вручены сотрудникам ульяновских автотранспортных предприятий.
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Авиарейсы между Россией и Турцией планируется возобновить в июле

Возобновление регулярных авиационных рейсов между Россией и Турцией запланировано в июле, 22 июня сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Культура

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

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Общество

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Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке, вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга.
Lenta.ru 05:43
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Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ 04:02
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Гаджеты

Телевизоры Xiaomi TV 4S поступили в продажу в России

В арсенале обладателя Xiaomi Mi TV 4S будет два мощных динамика по 10 Вт, разъемы: 3 – USB, 3 – HDMI, а также модуль Wi-Fi, разъем Ethernet, оптический выход и стандартный аудиоразъем.
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Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новости вчера в 22:53
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Футбол

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в июле

Матч клубов «Краснодар» и «Динамо» решением исполкома РФС перенесён на 19 июля.
Sportssmi.ru вчера в 07:45
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Президент Владимир Путин в День памяти и скорби почтил память погибших за Родину и принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.
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Общество

ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны

"В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым", - говорится сообщении ведомства.
РИА Новости 04:46
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Футбол

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Общество

Работающим пенсионерам разрешат продлить электронные больничные

В сообщении кабмина указывается, что продлить электронные больничные могут граждане в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске.
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Политика

Песков рассказал о постере с изображением Путина в кабинете президента

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Технологии

Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС

Janisko рассказал, что на создание Чернобыльской зоны у него ушло около двух лет.
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Политика

Лукашенко заявил, что не использует задержания оппонентов в политических целях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит решать политические проблемы в стране силовым путем и что он не использует задержания своих конкурентов накануне предвыборной кампании в политических целях.
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