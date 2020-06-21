с чего всё началось

Письмо адресовано министру культуры Ольге Любимовой. Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".

Общество Гособвинение просит приговорить Серебренникова к шести годам колонии Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник попросило приговорить к шести годам колонии режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС. 128

Технологии Microsoft обновил отправленную в отставку Windows 7 Оказалось, что эта актуализация ОС, отправленной боле полугода назад в отставку, потребовалась корпорации Microsoft для того, чтобы «пропихнуть» браузер Edge – преемника «старого, дорого» Internet Explorer. 48

Политика Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль. 64

Общество Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса Роспотребнадзор советует рассказать детям, что не следует дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, так как это дополнительные факторы распространения инфекции. 4

Общество Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей. 1

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.

Общество Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 254

Общество Авиарейсы между Россией и Турцией планируется возобновить в июле Возобновление регулярных авиационных рейсов между Россией и Турцией запланировано в июле, 22 июня сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2

Общество Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке курицей Специалисты Роскачества порекомендовали всем тем, кто хочет не просто освежиться в летний день, но еще и похудеть, отказаться от окрошки с колбасой. 7

Общество Российский ЛГБТ-активист заявил о признании Россией его брака с мужчиной Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке, вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга. 4

Общество Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда. 515

Гаджеты Телевизоры Xiaomi TV 4S поступили в продажу в России В арсенале обладателя Xiaomi Mi TV 4S будет два мощных динамика по 10 Вт, разъемы: 3 – USB, 3 – HDMI, а также модуль Wi-Fi, разъем Ethernet, оптический выход и стандартный аудиоразъем. 3

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата Президент Владимир Путин в День памяти и скорби почтил память погибших за Родину и принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

Общество Работающим пенсионерам разрешат продлить электронные больничные В сообщении кабмина указывается, что продлить электронные больничные могут граждане в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске. 935

Происшествия В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 32