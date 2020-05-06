с чего всё началось

Министр работает удаленно из дома — проводит совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах. Ранее коронавирусом заболел глава правительства Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, лечение проходит в плановом режиме, премьер чувствует себя нормально.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,8K

Происшествия Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.

Здоровье В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом. 18

Политика Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки» Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея. 3

Общество ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.

Политика Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Наука Созданы растения, которые могут светиться Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака. 134

Происшествия В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению. 3

Политика Латвия назвала себя «донором» СССР Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. 1,2K

Политика Путин призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу Президент Владимир Путин призвал глав регионов крайне осторожно и ответственно принимать решения по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу.