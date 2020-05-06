Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ министра культуры выявлен коронавирус

Министр работает удаленно из дома — проводит совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах. Ранее коронавирусом заболел глава правительства Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, лечение проходит в плановом режиме, премьер чувствует себя нормально.
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с чего всё началось

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.
РБК08:02

Подробнее о событии

Министр культуры России заболела коронавирусом

RT на русском07:35

Министр культуры РФ заразилась коронавирусом

Новости Архангельска 29.ru07:39

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

РИА Новости07:37

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

РБК08:02

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

ТАСС07:34

У министра культуры РФ Любимовой подтвержден Covid-19

Интерфакс07:59

На время болезни Любимовой руководить Минкультом будет ее первый зам

Известия07:54
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
1,8K
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Политика

Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
3,3K
Происшествия

Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу

Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
195
Здоровье

В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим

Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
18
Шоу-бизнес

Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН вчера в 09:55
3
Здоровье

В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто

Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:10
36
Политика

Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»

Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
3
Общество

ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников

Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.
iReactor 05:41
Кино

Инсайдеры назвали главного героя новых «Пиратов Карибского моря»

Фильм Про 05:00
1
Политика

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:24
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
23
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
712
Происшествия

Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове

Вечерняя Москва 03:54
46
Политика

Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
1
Наука

Созданы растения, которые могут светиться

Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
134
Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
3
Общество

Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
34
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
1,2K
Политика

Путин призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу

Президент Владимир Путин призвал глав регионов крайне осторожно и ответственно принимать решения по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу.
Интерфакс 08:36
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском 01:05
366
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своем самочувствии

РБК 06:44
3
Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
1
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
267
Общество

Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса

Московский Комсомолец 07:32
10
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
415
Здоровье

Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции

Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
219
Происшествия

Коронавирус нашли у шести человек, прибывших из Таиланда в Ростов

Evo-rus.com 06:56
25
Общество

Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Обладательница одних из самых больших губ в мире рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
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