Коронавирус
Вести.RuУ министра культуры выявлен коронавирус
Министр работает удаленно из дома — проводит совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах. Ранее коронавирусом заболел глава правительства Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, лечение проходит в плановом режиме, премьер чувствует себя нормально.
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с чего всё началось
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.РБК08:02
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Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
Политика
Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
Происшествия
Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу
Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб
45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Здоровье
В Саратовской области не хотят вводить перчаточный режим
Чиновник оценил необходимость введения перчаточного режима, сказав, что эта мера бесполезна, так как жители в большинстве своем не пользуются данным средством защиты должным образом.
Четвертая Власть 05:57
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе
Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
ФАН вчера в 09:55
Здоровье
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:10
Политика
Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»
Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
Общество
ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников
Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.
iReactor 05:41
Политика
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:24
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Происшествия
Полиция начала проверку после видео с погоней в парке в Гольянове
Вечерняя Москва 03:54
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Наука
Созданы растения, которые могут светиться
Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
Общество
Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров
В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Политика
Путин призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу
Президент Владимир Путин призвал глав регионов крайне осторожно и ответственно принимать решения по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу.
Интерфакс 08:36
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском 01:05
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Общество
Шойгу раскрыл детали празднования Дня Победы в условиях коронавируса
Московский Комсомолец 07:32
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Здоровье
Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции
Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
Общество
Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность
Обладательница одних из самых больших губ в мире рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19