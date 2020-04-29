Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
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Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заболел коронавирусом

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