Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.

Политика МИД РФ: США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий Доклад Министерства энергетики США, в котором говорится о намерении вытеснить Россию с рынков ядерных технологий, изучается специалистами МИД РФ, 29 апреля заявили в Министерстве журналистам.

Общество Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад. 30

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 684

Экономика Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса «Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ. 2,6K

Экономика Особое мнение: Наталья Зубаревич Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".

Экономика Мировому рынку предрекли новый обвал Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса. 4

Происшествия Вертолет НАТО упал в Ионическое море Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr. 10

Общество Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 5

Политика Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку. 120

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 931