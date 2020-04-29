Коронавирус
КоммерсантъУ министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
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Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Политика
МИД РФ: США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
Доклад Министерства энергетики США, в котором говорится о намерении вытеснить Россию с рынков ядерных технологий, изучается специалистами МИД РФ, 29 апреля заявили в Министерстве журналистам.
ИА Красная Весна 15:25
Происшествия
В Курской области пропал четырехлетний мальчик
РИА Новости 14:38
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Газета.Ru 14:23
Общество
Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая
Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Экономика
Источник раскрыл детали господдержки системообразующих компаний
Осведомленный источник рассказал ТАСС о критериях и формах господдержки системообразующих компаний.
BFM.ru 15:20
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Экономика
Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
РБК вчера в 05:54
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Экономика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:24
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
Происшествия
Шесть детей и двое взрослых стали жертвами пожара в Выборге
Спасатели обнаружили на месте трагедии тела восьми человек. Среди них шесть детей и двое взрослых.
iReactor 01:18
Происшествия
Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым
Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
Общество
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Гаджеты
Опубликованы возможные характеристики видеокарт NVIDIA на базе Ampere
Согласно слайду, флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti на базе чипа Ampere выйдет в четвёртом квартале этого года.
3DNews 15:02