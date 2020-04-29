Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заболел коронавирусом

КП - Тула14:30

У министра здравоохранения Тульской области подтверждён коронавирус

Первый Тульский13:01

Министр здравоохранения Тульской области заразился коронавирусом

РИА Новости12:31

Алексей Эрк: Заболевание у меня протекает в легкой форме

Тульские Известия12:52

У министра здравоохранения Тульской области выявлен коронавирус

Тульская служба новостей12:28

У главы тульского минздрава Алексея Эрка подтверждён коронавирус

MySLO.ru12:20

Алексей Эрк ушел на карантин в здании Минздрава

Тульская пресса12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

Новое назначение в мэрии Якутска

SakhaLife.ru 20:10
Политика

Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов

Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 19:19
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
757
Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
154
Гаджеты

Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса

Astera 18:17
21
Экономика

Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями

Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.
ДВ-РОСС 06:15
Экономика

В Новосибирске снизилась собираемость платежей за тепло среди юрлиц

Новосибирский филиал Сибирский генерирующей компании (СГК) зафиксировал с марта снижение собираемости платежей за тепловую энергию среди юрлиц на 10% из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 00:58
8
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
2,4K
Происшествия

123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области

Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Общество

ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
930
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
43
Политика

Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением.
РИА Новости 20:15
3
Шоу-бизнес

Модель Джиджи Хадид ждет первенца

Сегодня стало известно, что 25-летняя Джиджи Хадид находится в положении и ждет первенца от своего возлюбленного — певца Зейна Малика.
Экспресс газета 02:28
4
Общество

Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый

В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
2
Политика

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
ТАСС 19:49
68
Автоспорт

Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать

Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
Чемпионат 11:23
Шоу-бизнес

Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках

Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег.
NewInform 08:41
4
Политика

Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками

"Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.
Российская газета 20:20
Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
54
Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
66
Общество

Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
165
Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
7
Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

Мойка78 27 апреля в 08:32
97
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
921
Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
268
Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 06:54
104
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
7
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
791
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
1K
Здоровье

Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
83
Как работают Яндекс.Новости?
Главное