Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.

Политика Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В Тульской области вводят цифровые пропуска В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства. 757

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 154

Экономика Правительство Амурской области поддержит бизнесменов прямыми субсидиями Амурские предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере до 200 тысяч рублей.

Экономика В Новосибирске снизилась собираемость платежей за тепло среди юрлиц Новосибирский филиал Сибирский генерирующей компании (СГК) зафиксировал с марта снижение собираемости платежей за тепловую энергию среди юрлиц на 10% из-за пандемии коронавируса. 8

Происшествия 123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России. 930

Политика Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением. 3

Шоу-бизнес Модель Джиджи Хадид ждет первенца Сегодня стало известно, что 25-летняя Джиджи Хадид находится в положении и ждет первенца от своего возлюбленного — певца Зейна Малика. 4

Общество Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 2

Шоу-бизнес Победительница «Голос. Дети» ответила на сообщения о подтасовках Олеся Казаченко ответила на все комментарии, рассказав, что она из обычной семьи и у ее родителей попросту не хватило бы денег. 4

Политика Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками "Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 54

Армия и оружие Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его. 7

Армия и оружие Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. 104

Общество Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы. 7

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 791