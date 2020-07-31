Происшествия

РБКРБКУ муниципального депутата Галяминой прошел обыск

РБК обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СК России по Москве. Ранее 31 июля Следственный комитет возбудил против Галяминой уголовное дело за неоднократные нарушения при организации митинга.
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У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Коммерсантъ11:35

Депутату Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях

ТАСС16:10

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

РБК13:26

Депутата Галямину увезли на допрос в Следственный комитет

BFM.ru13:30

Депутата Галямину обвинили в нарушении правил проведения акций

РИА Новости16:20

Муниципального депутата Юлию Галямину отвезли на допрос в Следственный комитет

Эхо Москвы15:05

Независимые депутаты потребовали прекратить уголовное дело против Юлии Галяминой

Znak.com05:45
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
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Общество

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
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Общество

Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.
ТВ Центр 08:19
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
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Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Российская газета 15:40
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Политика

Россия не попала в новый список ЕС для снятия ограничений на поездки

Ранее сообщалось, что Европейский союз решил не расширять список стран, для которых он готов открыть свои границы, до конца августа.
Anews вчера в 11:47
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Общество

В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
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Футбол

Пост главного тренера «Химок» может занять Рашид Рахимов

Вакантную должность главного тренера подмосковных "Химок" может занять бывший наставник "Ахмата" Рашид Рахимов, сообщает источник.
Soccer.ru 15:22
Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
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Происшествия

В Липецкой области при столкновении двух машин скончались три человека

В Липецкой области произошло столкновение двух иномарок. Об этом рассказал представитель управления МВД по региону.
Аргументы недели 11:59
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Религия

В Азербайджане отмечается Курбан-байрам

Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.
Москва-Баку.ru 02:27
Общество

NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
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Кино

Кортни Кокс снимется в фильме «Крик-5»

Американская актриса Кортни Кокс примет участие в фильме «Крик-5». Об этом 31 июля пишет портал We got this covered.
ИА Красная Весна 14:40
Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер 31 июля после болезни на 60-м году жизни, сообщили в городской администрации.
ТАСС 10:44
37
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
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Юлия Евгеньевна Галямина
Российский политик
Российский политик, общественный деятель и журналист; кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель ВШЭ; муниципальный депутат Тимирязевского района, учредитель газеты «Наш Север».
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