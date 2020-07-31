Происшествия
РБКУ муниципального депутата Галяминой прошел обыск
РБК обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СК России по Москве. Ранее 31 июля Следственный комитет возбудил против Галяминой уголовное дело за неоднократные нарушения при организации митинга.
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Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
Общество
Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.
ТВ Центр 08:19
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
Политика
Россия не попала в новый список ЕС для снятия ограничений на поездки
Ранее сообщалось, что Европейский союз решил не расширять список стран, для которых он готов открыть свои границы, до конца августа.
Anews вчера в 11:47
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
Футбол
Пост главного тренера «Химок» может занять Рашид Рахимов
Вакантную должность главного тренера подмосковных "Химок" может занять бывший наставник "Ахмата" Рашид Рахимов, сообщает источник.
Soccer.ru 15:22
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
Происшествия
В Липецкой области при столкновении двух машин скончались три человека
В Липецкой области произошло столкновение двух иномарок. Об этом рассказал представитель управления МВД по региону.
Аргументы недели 11:59
Религия
В Азербайджане отмечается Курбан-байрам
Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.
Москва-Баку.ru 02:27
Общество
NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Кино
Кортни Кокс снимется в фильме «Крик-5»
Американская актриса Кортни Кокс примет участие в фильме «Крик-5». Об этом 31 июля пишет портал We got this covered.
ИА Красная Весна 14:40
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер 31 июля после болезни на 60-м году жизни, сообщили в городской администрации.
ТАСС 10:44
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52