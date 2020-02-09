Общество

RT на русскомRT на русскомУ находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Общее число заражённых пассажиров и членов экипажа корабля достигло 70 человек.
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Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

РИА Новости07:12

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

RT на русскомвчера в 13:59

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось почти вдвое

Коммерсантъ04:04

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК02:06

Власти Японии пока не планируют продлевать карантин на круизном судне в Иокогаме

ТАСС03:21

Второй украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess

Интерфакс07:20

В Японии госпитализировали украинца с коронавирусом

Говорит Москвавчера в 13:56
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Первый украинец заразился китайским коронавирусом

КП - Беларусь02:40
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Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Газета.Ru 08 февраля в 08:39
Политика

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Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Известия 05:31
Политика

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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" не подтвердил информацию о продлении контракта с петербургским клубом.
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Полиция задержала пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Коммерсантъ 06:50
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

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Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Газета.Ru 01:38
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По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
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Происшествия

В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске

В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
РБК 06:03
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«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

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Газета.Ru 05:28
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
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Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08 февраля в 08:49
Общество

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
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В Голливуде вручили премии «Оскар»

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Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
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Российские гимнастки победили во всех видах на этапе Гран-при в Москве

Российские гимнастки победили во всех дисциплинах этапа серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве 9 февраля.
Красная весна вчера в 15:59
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Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Гаджеты

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РИА Новости 05:52
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Течения в Мировом океане ускоряются все сильнее — быстрее, чем ожидали

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Над Россией нависла угроза новых американских санкций

Другими мишенями санкций могут стать российские финансовые институты, которые осуществляют даже непрямую поддержку правящего в Венесуэле режима.
Коммерсантъ вчера в 13:49
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