Общество
RT на русскомУ находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Общее число заражённых пассажиров и членов экипажа корабля достигло 70 человек.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
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В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
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Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах
Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
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В Норвегии ответили на обвинения России по Шпицбергену
По мнению российской стороны, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».
Футбол
Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" не подтвердил информацию о продлении контракта с петербургским клубом.
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Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
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Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
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Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
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В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
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Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Лыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
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Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Общество
Билл Гейтс заказал первую в мире водородную супер-яхту
На судне могут быть установлены дизельные двигатели, на случай поломки водородных, пишет издание.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Наука
В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом
Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
Спорт
Российские гимнастки победили во всех видах на этапе Гран-при в Москве
Российские гимнастки победили во всех дисциплинах этапа серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве 9 февраля.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Технологии
Течения в Мировом океане ускоряются все сильнее — быстрее, чем ожидали
Политика
Над Россией нависла угроза новых американских санкций
Другими мишенями санкций могут стать российские финансовые институты, которые осуществляют даже непрямую поддержку правящего в Венесуэле режима.