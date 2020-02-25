Общество
RT на русскомПосольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию
«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
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Посольство России в Италии предупредило российских туристов о коронавирусе
Московский Комсомолец08:22
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