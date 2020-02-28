Общество

ВедомостиВедомостиУ налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Читать в источнике
Комментировать568

Подробнее о событии

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомости10:28

Акции «Тинькофф банка» обвалились на фоне претензий США к Тинькову

РИА Новости07:33

Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

РБК05:49

У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbes04:26

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАСС03:53

Бумаги TCS упали на 12% после сообщения о претензиях к Тинькову

Коммерсантъ05:54

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфакс03:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:13, Ашберн
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Газета.Ru 20:17
Армия и оружие

Reuters: Турция не просила у НАТО помощи из-за эскалации в Идлибе

Турция не просила у НАТО помощи из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 17:16
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия вчера в 22:01
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru 05:44
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Газета.Ru 16:45
Гаджеты

Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
МонаВиста 26 февраля в 12:51
Авто

Volkswagen показал новый Polo для России

Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».
SpeedMe вчера в 05:32
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии

РИА Новости вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
StarHit.ru 08:00
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Интерфакс 09:41
Футбол

Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко

Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Газета.Ru 22:05
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 15:06
Политика

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

В среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин, оценивая предложения закрепить в Конституции положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил о взятом страной обязательстве выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом.
RT на русском вчера в 08:53
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 20-м туре чемпионата России

Петербургский «Зенит» возобновит выступление в чемпионате России матчем против московского «Локомотива».
Нева Спорт 17:01
Общество

Россия поставила условие выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии компенсацию за высылку ее граждан.
Телеканал 360° вчера в 16:41
Политика

На Украине не собираются праздновать День Победы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
RT на русском 22:10
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд

Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.
ТАСС 19:36
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru 11:12
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Вести.Ru 11:41
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных

Shraibikus News 26 февраля в 03:57
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Общество

В Азербайджане выявили больного коронавирусом россиянина

Пациент прибыл в Азербайджан из Ирана, где зафиксирована вспышка Covid-2019. Его состояние оценивается как стабильное.
62инфо 07:32
Здоровье

Более 1000 свердловских врачей перешли из госбольниц в частные клиники

В Свердловской области за последние 2 года из государственных больниц и поликлиник уволилось более 1000 врачей, чтобы перейти на работу в частные клиники.
Уральский меридиан 26 февраля в 06:01
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Кино

Полански получил премию «Сезар» за режиссуру

Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер» за ленту «Офицер и шпион».
Московский Комсомолец 21:27
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное