Общество
ВедомостиУ налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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Армия и оружие
Reuters: Турция не просила у НАТО помощи из-за эскалации в Идлибе
Турция не просила у НАТО помощи из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в Госдепартаменте.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России
Российский офис марки опубликовал официальные снимки нового бюджетного Volkswagen Polo, который в России будет доступен в новом кузове «лифтбек».
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Футбол
Игбун охарактеризовал тренера ЦСКА Гончаренко
Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Политика
В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
В среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин, оценивая предложения закрепить в Конституции положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил о взятом страной обязательстве выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом.
Футбол
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 20-м туре чемпионата России
Петербургский «Зенит» возобновит выступление в чемпионате России матчем против московского «Локомотива».
Общество
Россия поставила условие выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Грузии компенсацию за высылку ее граждан.
Политика
На Украине не собираются праздновать День Победы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира за неделю потеряли $444 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты на этой неделе уменьшилось на $444 млрд из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне распространения коронавируса.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Экономика
Коронавирус принес в Китай рецессию
Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
В Азербайджане выявили больного коронавирусом россиянина
Пациент прибыл в Азербайджан из Ирана, где зафиксирована вспышка Covid-2019. Его состояние оценивается как стабильное.
Здоровье
Более 1000 свердловских врачей перешли из госбольниц в частные клиники
В Свердловской области за последние 2 года из государственных больниц и поликлиник уволилось более 1000 врачей, чтобы перейти на работу в частные клиники.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Кино
Полански получил премию «Сезар» за режиссуру
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер» за ленту «Офицер и шпион».
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.