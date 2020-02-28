Общество
ВедомостиУ налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
В Сети появились кадры со съемок «Сватов-7»
Съемки последнего сезона сериала "Сваты" проходят на данный момент в Беларуси.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Спорт
Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА
Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу
Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Политика
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
Армия и оружие
Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Происшествия
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Армия и оружие
Турция обстреляла самолеты ВКС России и армии Сирии в Идлибе
Турецкие военные якобы используют противовоздушные зенитно-ракетные комплексы для атаки на российские и сирийские самолеты, тогда как ВКС России и ВВС Сирии отражают атаки тепловыми пушками.
Происшествия
В Калининграде из-за гибели в кипятке мужчины задержали полицейского
В Калининграде арестовали полицейского, которого подозревают в причастности к гибели задержанного в камере.
Экономика
Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Общество
Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов
Мартиросов руководил проектом и был главным конструктором «русского чуда», многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34.
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
Здоровье
Повторно заразившиеся коронавирусом люди не опасны, заявили в КНР
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным сводки Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 24 февраля в китайском городе Ухань медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-2019.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
С 1 марта вступает в силу разрешение ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты.
Происшествия
Ученица скончалась в школе в Зеленограде
Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»
Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
Авто
Российский Opel Zafira Life получил новые комплектации
Армия и оружие
Начнет ли Эрдоган войну с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.