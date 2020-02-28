Общество
ВедомостиУ налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Армия и оружие
Турция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией
Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Общество
Папа Римский пропустил мессу из-за болезни
Папа Римский Франциск пропустил запланированную мессу в Риме из-за болезни, сообщает Daily Mail со ссылкой на представителя Ватикана.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Происшествия
В Абакане второклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики 2 класса абаканской школы №20 получили ожоги глаз и лица.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Футбол
«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Автоспорт
Квят стал четвертым во второй серии предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал четвертое время по итогам первого дня второй серии предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Авто
Электромобильную концепцию УАЗ «Хантер» представили в ЕС
Футбол
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.