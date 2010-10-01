Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
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В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.
Спорт-Экспресс13:08

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В «Динамо» сразу два новых случая коронавируса

Sport.ru14:29

Н’Жи и Каборе заболели коронавирусом, у Комличенко — подозрение

Metaratings13:11

СМИ: У футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром»

RT на русском13:46

Форвард «Динамо» Н’Жи заразился COVID-19 накануне матча с «Краснодаром»

Soccer.ru13:44

Форвард «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом. Завтра игра с «Краснодаром»

Sports.ru13:23

У нападающего московского «Динамо» Н’Жи выявлен коронавирус. Завтра матч с «Краснодаром»

BetOn13:54

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Спорт-Экспресс13:08
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
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Происшествия

Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду

Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
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Футбол

В «Уфе» в очередной раз опровергли слухи о коронавирусе в команде

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о положительном результате теста на коронавирус у одного из игроков команды.
RT на русском 16:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании

Lenta.ru 17:26
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Космос

Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу

Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
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Футбол

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Газета.Ru 14:26
Футбол

Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21
Общество

В Ставрополе прошла генеральная репетиция Парада Победы

Кстати, генеральные репетиции парадов Победы, помимо Ставрополя, охватили еще девять городов Юга России.
Ставропольская правда 07:06
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
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Политика

У сотрудников предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

Талса, США, 20 июня 2020, 23:01 — REGNUM У шести сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, которые занимались организацией митинга в городе Талса (штат Оклахома) с его участием, выявили заражение новым типом коронавирусной инфекции.
REGNUM 16:01
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Теннис

Рублев победил Петровича в матче выставочного турнира в Хорватии

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Данило Петровича в матче выставочного благотворительного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия).
РИА Новости 15:28
Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия 18:25
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Армия и оружие

Американцы пошли на таран российского БТР в Сирии

Американские военнослужащие в Сирии атаковали колонну российской бронетехники и решили пойти на таран.
Что происходит вчера в 08:15
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Здоровье

Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу

Незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу.
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскритиковала популярное YouTube-шоу

Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Футбол

Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.
РБК 15:12
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
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Общество

Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира

Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
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В «автономной зоне» Сиэтла в результате стрельбы погиб человек

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Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда

Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Общество

В Сан-Франциско протестующие снесли памятник автору гимна США

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В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога»

При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
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В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
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Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
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