Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.

с чего всё началось

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.

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