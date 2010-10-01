Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.
Спорт-Экспрессвчера в 13:08

Подробнее о событии

В «Динамо» сразу два новых случая коронавируса

Sport.ruвчера в 14:29

У нападающего московского «Динамо» Н’Жи выявлен коронавирус. Завтра матч с «Краснодаром»

BetOnвчера в 13:54

Форвард «Динамо» Н’Жи заразился COVID-19 накануне матча с «Краснодаром»

Soccer.ruвчера в 13:44

СМИ: У футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром»

RT на русскомвчера в 13:46

У нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

Вести.Ruвчера в 13:37

Форвард «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом. Завтра игра с «Краснодаром»

Sports.ruвчера в 13:23

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

РИА Новости вчера в 21:25
983
Армия и оружие

В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера

Утро.ru 19 июня в 08:08
18
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
43
Шоу-бизнес

Принц Уильям освоил новую профессию на карантине

На днях принц Уильям совершил свой первый официальный выход на публику после карантина длиною в несколько недель.
Bimru.ru 18 июня в 07:49
Музыка

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

ТАСС вчера в 06:18
63
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
2
Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором

Известия вчера в 16:07
1K
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
1,9K
Здоровье

Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
30
Политика

В США уволился прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа

Господин Берман заявил, что согласился оставить пост с гарантией того, что ход расследования в отношении окружения президента США Дональда Трампа прокуратурой не будет нарушен.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскритиковала популярное YouTube-шоу

Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
Peterburg2.ru вчера в 12:23
17
Здоровье

Мурашко и Попова поздравили медиков с Днем медработника

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравили медиков с профессиональным праздником и поблагодарили за самоотверженную работу, в том числе в условиях пандемии COVID-19.
ФАН 00:52
Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс вчера в 21:22
139
Общество

Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:14
Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
50
Авто

Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
96
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
412
Политика

На акции в Тбилиси спели гимн и выпустили красно-белый дым

REGNUM вчера в 13:14
20
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
329
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
6
Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 19 июня в 02:38
43
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
536
Политика

Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа

Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17
56
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
29
Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
22
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
942
Политика

Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом

Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 19:48
1
Шоу-бизнес

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

News.ru вчера в 14:35
15
Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Российская газета вчера в 05:18
405
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru вчера в 09:20
155
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное