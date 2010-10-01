Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
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В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.
Спорт-Экспресс13:08

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В «Динамо» сразу два новых случая коронавируса

Sport.ru14:29

У нападающего московского «Динамо» Н’Жи выявлен коронавирус. Завтра матч с «Краснодаром»

BetOn13:54

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Спорт-Экспресс13:08

Форвард «Динамо» Н’Жи заразился COVID-19 накануне матча с «Краснодаром»

Soccer.ru13:44

Форвард «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом. Завтра игра с «Краснодаром»

Sports.ru13:23

Н’Жи и Каборе заболели коронавирусом, у Комличенко — подозрение

Metaratings13:11

СМИ: У футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром»

RT на русском13:46
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