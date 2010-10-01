Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
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с чего всё началось

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.
Спорт-Экспресс13:08

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У нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

Вести.Ru13:37

У нападающего московского «Динамо» Н’Жи выявлен коронавирус. Завтра матч с «Краснодаром»

BetOn13:54

СМИ: У футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром»

RT на русском13:46

Форвард «Динамо» Н’Жи заразился COVID-19 накануне матча с «Краснодаром»

Soccer.ru13:44

В «Динамо» сразу два новых случая коронавируса

Sport.ru14:29

Форвард «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом. Завтра игра с «Краснодаром»

Sports.ru13:23

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Спорт-Экспресс13:08
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

РИА Новости 11:59
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Происшествия

Полиция Британии расценивает резню в парке Рединга как теракт

Британская полиция расценивает произошедшую резню в парке Форбери гарденс как теракт.
Газета.Ru 18:47
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Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
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Армия и оружие

Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою

Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 вчера в 05:30
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Происшествия

Экспертиза признала Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
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Политика

Власти отказались от расширения границ Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
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Экономика

Эксперт посоветовала, что делать при потере работы

Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
РИА Новости 20:05
Здоровье

Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье

Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва 13:33
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
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Экономика

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru 19:31
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru 17:30
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Политика

Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом

Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
РБК 19:48
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Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
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Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

РИА Новости 19:23
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
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Футбол

Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что у его клиента полузащитника «Динамо» Шарля Каборе выявлен коронавирус.
Metaratings 14:49
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Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
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Футбол

«Карлсруэ» — «Арминия»: ждать ли подарок от лидера?

Предлагаем прогноз на матч чемпионата второй лиги Германии, в котором «Карлсруэ» принимает «Арминию».
Все про Спорт ру 19:47
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия 18:25
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Общество

В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин.
SMINEWS в Иванове 19:18
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Авто

Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 15:20
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Экономика

Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов

Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле.
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Кино

Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

Evo-rus.com вчера в 08:13
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
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