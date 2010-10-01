Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
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В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.
Спорт-Экспресс13:08

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В «Динамо» сразу два новых случая коронавируса

Sport.ru14:29

Матчи «Уфы» и «Динамо» могут пройти в воскресенье, несмотря на случаи заражения covid-19

Спорт-Экспресс13:52

СМИ: У футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром»

RT на русском13:46

Форвард «Динамо» Н’Жи заразился COVID-19 накануне матча с «Краснодаром»

Soccer.ru13:44

Форвард «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом. Завтра игра с «Краснодаром»

Sports.ru13:23

Н’Жи и Каборе заболели коронавирусом, у Комличенко — подозрение

Metaratings13:11

У нападающего московского «Динамо» Н’Жи выявлен коронавирус. Завтра матч с «Краснодаром»

BetOn13:54
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:02
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Экономика

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Технологии

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В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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Происшествия

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"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
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Антонов: Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая

Военные планы США направлены на сдерживание РФ и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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