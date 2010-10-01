Коронавирус
Вести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус
У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.Спорт-Экспресс13:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Происшествия
Судмедэксперты признали Ефремова вменяемым
По результатам судебно-психиатрической экспертизы актер Михаил Ефремов признан вменяемым, сообщают источники «РИА Новости».
Театрал 12:13
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости 11:23
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Технологии
Конспиролог Тагалогин предупредил о конце света 21 июня
Конец света может наступить уже в воскресенье. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исследования конспиролога Паоло Тагалогина.
Экономика сегодня 18 июня в 07:38
Политика
Трамп призвал сажать на год в тюрьму за сожжение американского флага
Президент США Дональд Трамп призвал принять закон, согласно которому за поджог американского флага будут наказывать годом тюремного заключения.
Известия 22:21
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение вчера в 23:40
Общество
Вице-президент США отказался произносить «Black lives matter»
Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить фразу «Black Lives Matter». Он подчеркнул, что все жизни имеют значение.
Телеканал 360° 06:59
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Происшествия
СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Газета.Ru вчера в 12:20
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Авто
Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня вчера в 07:46
Хоккей
Лучший нападающий в мире: челябинец Сергей Макаров празднует день рождения
В НХЛ провел 424 игр, набрав 384 очка (134+250). Дважды был олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и 8 раз чемпионом мира.
Царьград вчера в 02:18
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
Театральные деятели призвали Минкульт отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей
Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей.
Эхо Москвы 23:02
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com вчера в 04:41
Музыка
Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
Петербургский дневник 05:44
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35