Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
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с чего всё началось

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.
Спорт-Экспресс13:08

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В «Динамо» сразу два новых случая коронавируса

Sport.ru14:29

У нападающего московского «Динамо» Н’Жи выявлен коронавирус. Завтра матч с «Краснодаром»

BetOn13:54

Форвард «Динамо» Н’Жи заразился COVID-19 накануне матча с «Краснодаром»

Soccer.ru13:44

СМИ: У футболиста «Динамо» Н’Жи обнаружен коронавирус перед матчем с «Краснодаром»

RT на русском13:46

У нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

Вести.Ru13:37

Форвард «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом. Завтра игра с «Краснодаром»

Sports.ru13:23

В «Динамо» — два новых случая коронавируса

Спорт-Экспресс13:08
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru 17:30
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Общество

На юге Москвы затопило несколько дорог

Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
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Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

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По результатам судебно-психиатрической экспертизы актер Михаил Ефремов признан вменяемым, сообщают источники «РИА Новости».
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

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В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая

Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
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Общество

Вице-президент США отказался произносить «Black lives matter»

Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить фразу «Black Lives Matter». Он подчеркнул, что все жизни имеют значение.
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Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

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СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Газета.Ru вчера в 12:20
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
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Лучший нападающий в мире: челябинец Сергей Макаров празднует день рождения

В НХЛ провел 424 игр, набрав 384 очка (134+250). Дважды был олимпийским чемпионом в составе сборной СССР и 8 раз чемпионом мира.
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На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Общество

Театральные деятели призвали Минкульт отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей

Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
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Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
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Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца

Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

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Наука

В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей

Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
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Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

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