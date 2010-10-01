Коронавирус
Вести.RuУ нападающего «Динамо» выявлен коронавирус
У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено. Согласно информации "Спорт-Экспресс", 26-летний камерунец сдал положительный тес на коронавирус.
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Как стало известно «СЭ», выявлены еще два случая коронавируса среди футболистов «Динамо». Речь идет о камерунском нападающем Клинтоне Нжи и российском форварде Николае Комличенко.Спорт-Экспресс13:08
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