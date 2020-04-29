Коронавирус
Вести.RuУ нападающего «Ювентуса» в четвертый раз выявлен коронавирус
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Футболисту предстоит продолжить лечение. В первый раз Дибала сдал положительный тест на COVID-19 еще в марте.
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Общество
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая
"РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.
Российская газета 01:47
Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Здоровье
В Екатеринбурге три сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом
В Екатеринбурге три сотрудника скорой помощи подхватили коронавирус. Об этом рассказал главврач скорой Игорь Пушкарев в эфире Е1.
АиФ Урал 02:09
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Политика
Миронов предложил выплатить россиянам пособие в размере двух МРОТ
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 руб.) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине
Исследование, при подготовке которого задействована возможность алгоритма NtechLab определять по лицу человека его принадлежность к конкретной возрастной группе, затронуло 40 тыс. попыток краж в марте и апреле в 300 магазинах в крупных городах России.
РБК 00:00
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 1 миллион
Число заболевших в США новым коронавирусом 28 апреля превысило 1 млн, удвоившись за 18 дней и составив треть всех инфекций в мире, согласно данным Reuters.
BFM.ru вчера в 17:56
Общество
В Калужской области введен масочный режим
Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова.
Kaluga24.tv вчера в 16:00
Космос
Космический риф: НАСА опубликовало новое фото, сделанное телескопом «Хаббл»
AFP Фото: Как отмечается в Instagram-аккаунте телескопа, астрономы назвали данную фотографию "Космическим рифом", поскольку изображение напоминает подводный мир.
Газета Metro 26 апреля в 09:16
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
RT на русском вчера в 06:24
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Политика
Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
Здоровье
11 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области
11 заражённых коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
Псковское агентство информации вчера в 17:30
Здоровье
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Экономика
Бизнес-союзы вступились за клиники и салоны и просят Томенко дать им работать
Крупные бизнес-объединения Алтайского края обратились к Томенко с письмом, в котором просят позволить работать целому перечню отраслей, в том числе салонам красоты, частным клиникам, магазинам обуви и одежды, автосалонам.
Толк 00:52
Здоровье
Ветераны войн попросили Собянина вернуть их в госпиталь после пандемии
Ветераны войн и военные пенсионеры, находившиеся на лечении в госпитале для ветеранов войн № 2, направили через общественную организацию «Офицеры России» обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором задаются вопросом, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь.
РБК 02:00
Транспорт
В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска
В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск.
Московский Комсомолец 27 апреля в 16:43
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08