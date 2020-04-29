Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус. Футболисту предстоит продолжить лечение. В первый раз Дибала сдал положительный тест на COVID-19 еще в марте.

У нападающего «Ювентуса» в четвертый раз выявлен коронавирус

Общество «Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия. 2,8K

Здоровье В Екатеринбурге три сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом В Екатеринбурге три сотрудника скорой помощи подхватили коронавирус. Об этом рассказал главврач скорой Игорь Пушкарев в эфире Е1. 2

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 501

Политика Миронов предложил выплатить россиянам пособие в размере двух МРОТ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 руб.) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19. 16

Происшествия Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. 60

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 751

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,9K

Общество Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине Исследование, при подготовке которого задействована возможность алгоритма NtechLab определять по лицу человека его принадлежность к конкретной возрастной группе, затронуло 40 тыс. попыток краж в марте и апреле в 300 магазинах в крупных городах России. 7

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 274

Экономика Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки. 943

Кино К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств. 3

Общество Число заболевших коронавирусом в США превысило 1 миллион Число заболевших в США новым коронавирусом 28 апреля превысило 1 млн, удвоившись за 18 дней и составив треть всех инфекций в мире, согласно данным Reuters. 55

Общество В Калужской области введен масочный режим Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова. 67

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 872

Политика Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков. 622

Здоровье 11 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области 11 заражённых коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram. 3

Здоровье В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19 В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.

Экономика Бизнес-союзы вступились за клиники и салоны и просят Томенко дать им работать Крупные бизнес-объединения Алтайского края обратились к Томенко с письмом, в котором просят позволить работать целому перечню отраслей, в том числе салонам красоты, частным клиникам, магазинам обуви и одежды, автосалонам.

Здоровье Ветераны войн попросили Собянина вернуть их в госпиталь после пандемии Ветераны войн и военные пенсионеры, находившиеся на лечении в госпитале для ветеранов войн № 2, направили через общественную организацию «Офицеры России» обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором задаются вопросом, будет ли им в дальнейшем предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

Транспорт В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска В сообществе «Синие ведерки» появилась информация о том, что в Москве был выписан первый штраф в размере 5 тысяч рублей за проезд на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск. 601