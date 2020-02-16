Происшествия
РБКНастоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции. Об этом сообщил «РИА Новости» настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
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с чего всё началось
Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.РЕН ТВ02:30
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Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Армия и оружие
Перечислены преимущества новой перспективной российской торпеды
Биатлон
Хованцев — про травлю Логинова: «Думаю, все дело в результате братьев Бе»
Думаю, все дело в результате братьев Бе.
Политика
МИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Западные политики, представители прибалтийских стран и Польши нередко выступают с заявлениями о так называемой «российской угрозе», говоря об увеличении мощи РФ и ее высоком потенциале.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Футбол
«Эйбар» — «Реал Сосьедад»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 24-го тура испанской Примеры
Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 24-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эйбар» — «Реал Сосьедад».
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Авто
Опубликованы первые фото нового Renault Logan
Как стало известно ранее, новый автомобиль построили на платформе CMF-B.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Единоборства
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Нападение произошло в парадной одного из домов по улице Партизана Германа.
Армия и оружие
Коалиция США в Ираке сообщила о ракетном ударе по одной из военных баз
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) сообщила, что в ночь на 16 февраля, ракетной атаке подверглась одна из военных баз в Ираке.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Политика
Порошенко говорил на английском языке во время минских переговоров
Экс-президент Украины Петр Порошенко предпочитал говорить на английском языке на переговорах, связанных с Минскими соглашениями.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.