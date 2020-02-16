Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.

с чего всё началось

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции. Об этом сообщил «РИА Новости» настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.

Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

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