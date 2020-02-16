Происшествия

РБКРБКНастоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции. Об этом сообщил «РИА Новости» настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
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с чего всё началось

Протоиерей рассказал о поножовщине в московском храме

Двое пострадавших были госпитализированы. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо. Ранее РЕН ТВ стала известна личность злоумышленника, совершившего нападение в храме.
РЕН ТВ02:30

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Нападение на прихожан храма в Москве будут расследовать по статьям о хулиганстве и побоях

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Полиция возбудила уголовное дело против напавшего с ножом на людей в храме в центре Москвы

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Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом

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Нападение с ножом в московском храме: что известно о ЧП в центре столицы

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РЕН ТВ01:50
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Мужчина напал на прихожан храма в МосквеБольше новостей по теме
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