Коронавирус

РБКРБКУ назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус

Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). РФС провел тестирование судей, которые должны обслуживать матчи чемпионата России.
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Арбитр РПЛ заразился коронавирусом

Sport.ru06:29

У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус

РБК06:02

У назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирус

Metaratings05:43

Среди арбитров РПЛ выявлен один случай заражения коронавирусом

Чемпионат05:48

Ассистент главного арбитра матча «Арсенал» — «Спартак» сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru05:47

У арбитра Гаврилина — коронавирус. Он должен был работать на матче «Арсенал» — «Спартак»

Спорт-Экспресс05:46

У судьи РПЛ Гаврилина коронавирус. Лайнсмен был назначен на игру «Спартака»

Sports.ru05:53
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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ДНР ждет от Киева официальной позиции по Минским соглашениям

"Представители республик на прошедшем заседании потребовали от Киева до 19 июня дополнительно проработать официальную позицию в отношении статуса Комплекса мер и представить официальные предложения о пределах и возможностях применения Украиной Комплекса мер в качестве правовой основы для мирного политического урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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Общество

Росздравнадзор: в России скончалось менее 500 медиков с коронавирусом

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Народные новости 04:29
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Общество

На Кубани ослабят контроль за въезжающими туристами с 21 июня

Piter.tv вчера в 01:23
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях развода с Аленой Гавриловой

Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
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Происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
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Происшествия

В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста

Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
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Космос

В России могут создать сверхлегкую ракету для вывода малых спутников

Российская сверхлегкая ракета-носитель сможет удовлетворить растущий со стороны ИТ-компаний спрос на быстрый способ доставки малых космических аппаратов на орбиту.
Telesputnik.ru 05:45
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Общество

Стали известны имена лауреатов государственных премий за 2019 год

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и помощник президента РФ Андрей Фурсенко огласили сегодня лауреатов государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства, а также в области науки и технологий.
Вести.Ru 06:10
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Политика

Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях

Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:04
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Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны начало клинические испытания российской комбинированной векторной вакцины от коронавируса.
Российская газета 06:58
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Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
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Шоу-бизнес

Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН 16 июня в 08:15
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Происшествия

Машина сбила шестерых пешеходов в Петербурге

Москва 24 06:32
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Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
РИА Новости вчера в 15:34
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Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 16 июня в 04:32
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии

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РБК 07:15
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Общество

В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
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Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
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Кино

Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои

Evo-rus.com 05:44
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Экономика

Прокуратура разъяснила как оплачивается удаленная работа

По договоренности работника с работодателем условия оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым урегулированы условия дистанционной работы.
Новости Пушкинского района Санкт-Петербурга 05:49
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Политика

Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
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Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru 16 июня в 21:41
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Общество

Вымышленного депутата Наливкина арестовали в Уссурийске

Вымышленного депутата Виталия Наливкина арестовали в Уссурийске.
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Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
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Политика

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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

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