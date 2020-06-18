Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). РФС провел тестирование судей, которые должны обслуживать матчи чемпионата России.

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У назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус

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