Коронавирус
РБКУ назначенного на матч «Спартака» судьи обнаружили коронавирус
Ассистент арбитра Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). РФС провел тестирование судей, которые должны обслуживать матчи чемпионата России.
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Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
ДНР ждет от Киева официальной позиции по Минским соглашениям
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Общество
Росздравнадзор: в России скончалось менее 500 медиков с коронавирусом
Зафиксировано практически 500 летальных случаев с коронавирусной инфекцией среди медиков в Российской Федерации, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Народные новости 04:29
Общество
На Кубани ослабят контроль за въезжающими туристами с 21 июня
Piter.tv вчера в 01:23
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов впервые рассказал о деталях развода с Аленой Гавриловой
Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.
iReactor 07:18
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Космос
В России могут создать сверхлегкую ракету для вывода малых спутников
Российская сверхлегкая ракета-носитель сможет удовлетворить растущий со стороны ИТ-компаний спрос на быстрый способ доставки малых космических аппаратов на орбиту.
Telesputnik.ru 05:45
Общество
Стали известны имена лауреатов государственных премий за 2019 год
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и помощник президента РФ Андрей Фурсенко огласили сегодня лауреатов государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства, а также в области науки и технологий.
Вести.Ru 06:10
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Все заявления представителей Украины, что минские соглашения по Донбассу не являются обязательными - от лукавого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:04
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны начало клинические испытания российской комбинированной векторной вакцины от коронавируса.
Российская газета 06:58
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН 16 июня в 08:15
Происшествия
Машина сбила шестерых пешеходов в Петербурге
Москва 24 06:32
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО
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РИА Новости вчера в 15:34
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 16 июня в 04:32
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии
Попова ранее уже говорила, что вторая волна коронавируса в России может начаться осенью и наложиться на сезонную вспышку гриппа, из-за чего течение болезни будет тяжелым.
РБК 07:15
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
Экономика
Прокуратура разъяснила как оплачивается удаленная работа
По договоренности работника с работодателем условия оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым урегулированы условия дистанционной работы.
Новости Пушкинского района Санкт-Петербурга 05:49
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru 16 июня в 21:41
Общество
Вымышленного депутата Наливкина арестовали в Уссурийске
Вымышленного депутата Виталия Наливкина арестовали в Уссурийске.
ВЕСТИ: Приморье 07:01
Общество
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07