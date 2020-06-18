Коронавирус
MetaratingsУ назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирус
Ассистент арбитра российской Премьер-лиги Максим Гаврилин сдал положительный тест на COVID-19. Отметим, что Гаврилин был назначен ассистентом Евгения Турбина на матч 23-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который должен состояться 20 июня в Туле.
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Помощник судьи на ближайшем матче тульского «Арсенала» оказался болен коронавирусом
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