Ассистент арбитра российской Премьер-лиги Максим Гаврилин сдал положительный тест на COVID-19. Отметим, что Гаврилин был назначен ассистентом Евгения Турбина на матч 23-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который должен состояться 20 июня в Туле.

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У назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирус

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