Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУ назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирус

Ассистент арбитра российской Премьер-лиги Максим Гаврилин сдал положительный тест на COVID-19. Отметим, что Гаврилин был назначен ассистентом Евгения Турбина на матч 23-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который должен состояться 20 июня в Туле.
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Помощник судьи на ближайшем матче тульского «Арсенала» оказался болен коронавирусом

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Арбитр РПЛ заразился коронавирусом

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У назначенного на матч «Спартака» судьи выявлен коронавирус

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Ассистент главного арбитра матча «Арсенал» — «Спартак» сдал положительный тест на коронавирус

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У арбитра Гаврилина — коронавирус. Он должен был работать на матче «Арсенал» — «Спартак»

Спорт-Экспресс05:46

У судьи РПЛ Гаврилина коронавирус. Лайнсмен был назначен на игру «Спартака»

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