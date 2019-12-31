Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросли страховые пенсии

Как и обещало правительство, индексация проведена с коэффициентом, примерно в два раза превосходящим процент годовой инфляции. По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей.
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