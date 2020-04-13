Коронавирус
КоммерсантъУ нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
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с чего всё началось
Собеседник РБК уточнил, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдали тест за несколько дней до мероприятия. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников.РБК15:41
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